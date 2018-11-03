Право на честные выборы – в тройке самых нарушаемых в России

Право на честные, свободные выборы, по результатам последних опросов, оказалось в тройке наиболее нарушаемых в России. Об этом в субботу заявил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Выступая на форуме "Сообщество", он уточнил, что раньше россияне жаловались на нарушение трудовых прав, права на жилище и права на отдых.

Теперь на первом месте – право на здоровую окружающую среду, а на втором – право на справедливый суд. Замыкает "тройку" именно право на честные выборы.

Федотов признал, что "график нарушаемости прав" сменился впервые с 2014 года, и что его эти свежие данные "как-то напрягли".