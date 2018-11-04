Теневые работники. Самозанятые – о добровольном налоге

​Депутаты Госдумы предлагают самозанятым добровольное налогообложение. В законопроекте, принятом в первом чтении, это называется налогом на профессиональный доход, и он значительно ниже, чем подоходный налог. В нынешнем варианте законопроекта регистрация в системе для налогообложения добровольна, и наказание за отказ не предусматривается. Однако один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров предложил изымать у самозанятых весь доход, если они не зарегистрируются и не будут платить налоги. Радио Свобода спросило у самозанятых и экспертов, что они думают об этом законопроекте. Некоторые имена изменены по просьбе собеседников.

Налог на профессиональный доход – это эксперимент по установлению специального налогового режима, который сначала будет действовать только в нескольких субъектах. Депутаты предлагают ввести этот режим с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан. Для самозанятых, которые работают с физическими лицами, налог составит 4 процента. Для тех, кто работает с юридическими лицами, – 6 процентов. Чтобы перейти на новый режим, необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение "Мой налог". Там же формируется отчетность: при расчете с покупателем продавец должен сформировать в приложении чек. Этот чек должен быть передан покупателю либо в электронной форме, либо на бумаге. Покупатель также может отсканировать QR-код с телефона продавца.

По оценкам экспертов, в России на данный момент 15–20 миллионов самозанятых. Руководитель Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон считает, что это сомнительные данные, и доля действительно самозанятых может быть значительно ниже.

– Я думаю, что мы прежде всего должны определить, какова доля самозанятых людей, которые ничего не платят. Мне неизвестны цифры, которые внушали бы доверие. Называют разные невероятные цифры, многие миллионы, но цифры различаются между собой, и на чем они основаны – мне сказать трудно. Многие люди, которые, по оценкам Росстата или чиновников, считаются неформальными работниками, на самом деле имеют какие-то лицензии, патенты. Они что-то платят, поэтому к ним это может не относиться. Это может относиться только к тем, кто совсем работает "всерую": няньки, репетиторы, люди, которые занимаются ремонтом, каким-то частным подвозом. И возникает вопрос: а нужно ли им это? Если они оценивают свою работу с точки зрения риска быть пойманным, то любые дополнительные усилия могут показаться им ненужными. Кроме того, многие из самозанятых людей занимаются этим нерегулярно, а эпизодически, и всякая отчетность для них затруднительна. Среди самозанятых много людей старших возрастов: пенсионеры, которые где-то подрабатывают. И любое мобильное приложение, через которое надо это все делать, для них технологический вызов. Я не думаю, что этот закон приведет к революции в данной области, но то, что это движение в правильном направлении, я согласен. Конечно, люди должны платить налоги, и режим такой занятости должен быть для них удобным, а налоги невысокими. Административно и бюрократически все это должно быть необременительно.

Среди опрошенных самозанятых есть мнение, что некоторые группы людей не должны облагаться налогом. Например, пенсионеры и инвалиды. Репетитор по математике Виктор сейчас находится на пенсии, но так как прожить на одну пенсию непросто, он сам нашел способ зарабатывать.

– Я всю жизнь платил налоги нашему государству, и в результате оказался в ситуации, когда нужно продолжать работать, чтобы была возможность качественно лечиться, достойно жить и хотя бы один раз в год отдыхать. Я сам нашел себе возможность зарабатывать необходимую добавку к пенсии и в свои 70 лет работаю по 6 дней в неделю по 5–7 часов в течение 10 месяцев в году. В принципе, платить налоги – это правильная идея, и законопослушные люди должны это делать. Но есть категории людей, для которых это необходимый доход, и если с него еще платить налоги, то от дохода ничего не останется. Люди на пенсию сейчас не могут прожить, и думаю, что пенсионеров нужно освободить от этого налога. И у меня пенсия невысокая, поэтому я работаю. Для пенсионеров, для инвалидов нужно убрать или как-то снизить этот налог. И еще меня пугает эта формалистика, когда нужно делать отчетность, отправлять чеки и прочее. Это займет больше времени, чем сама работа, я так думаю.

Владимир Гимпельсон считает, что было бы странно делать исключения для самозанятых пенсионеров, так как это не предусмотрено законом, и официально работающие пенсионеры платят подоходный налог.

– С точки зрения закона любой доход должен облагаться налогом, и в этом смысле разница между пенсионером и не пенсионером в рамках нынешнего законодательства отсутствует. Если бы у нас был закон, который говорил, что пенсионер освобождается от всех налоговых обязательств на дополнительные доходы, тогда это было бы, наверное, справедливо. Но поскольку такого закона нет, наверное, должны платить. И те люди в пенсионном возрасте, которые работают, они же платят налоги. Я в пенсионном возрасте, я работаю, и я плачу налоги. Почему кто-то другой, кто занят нерегулярными подработками, не должен это делать?

Репетитор английского языка с десятилетним стажем Савел считает, что для самозанятых нет никакого смысла регистрироваться на тех условиях, которые предлагаются в законопроекте.

– В отличие от предыдущей системы, которая также не казалась особенно удобной, это толком ничего не дает самому работнику. Прошлая система, которая еще действует до конца 2018 года, предполагает покупку патентов. Собственно говоря, самозанятому гражданину предлагалось приобретать патент на оказание услуг сроком на год. Стоимость его составляла порядка 12–14 тысяч рублей. В него входили налоговые отчисления, отчисления в пенсионный фонд и социальные отчисления в фонд медицинского страхования. Здесь мы просто спонсируем государство "за здорово живешь" и в ответ не получаем ничего. Кроме того, система чеков значительно усложнит саму работу. Многие потребители моих услуг стараются не афишировать сам факт того, что им их оказывают. Лично для меня система патентов была неудобна именно своей разовостью, поскольку мои доходы не позволяют сразу отчислить половину месячного дохода в пользу нашего государства.

Среди самозанятых есть целая группа людей, которым регистрация может принести много проблем. Это кондитеры, которые работают дома, где невозможно соблюдать все необходимые гигиенические и санитарные требования.

– Что касается моей деятельности, она вообще не может быть легализована, – говорит Юлия, которая готовит торты на заказ. – Существуют определенные нормы, которым не могут соответствовать даже маленькие кондитерские – из-за размера помещений и так далее, не говоря о том, что на домашней кухне это просто нельзя делать по закону. Мои заказчики знают, что я готовлю дома, и они соглашаются на эти условия. А как я должна отчитываться за то, что я незаконно готовлю? Тут вообще непонятно. Так что если говорить про домашних кондитеров, это вообще не вариант.

Новый режим налогообложения может заинтересовать индивидуальных предпринимателей, потому что эта система намного проще и предполагает меньший налог.

– В том виде, в котором законопроект находится сейчас, он выглядит даже привлекательно, – говорит фрилансер Миля, у которой сейчас оформлено ИП. – По сравнению с ведением ИП, самозанятость обойдется где-то на 50 тысяч в год дешевле: не нужно платить страховые взносы (это уже минус тридцать тысяч), устанавливать онлайн-кассу (еще около двадцати). С дохода 20 000 рублей в месяц самозанятый будет платить около 1000 рублей налога против 2500 у ИП. Такой режим потенциально может быть интересен: он сильно упрощает жизнь, не нужно возиться с документами. Порог "входа" в легализацию заметно снижается. Все-таки ИП – это большие траты и денег, и нервов. До появления интернет-банков и онлайн-бухгалтерии вести ИП было сплошной головной болью. Но и полностью нелегально вести дела некомфортно: в любой момент могут прийти, доначислить налоги по самому высокому проценту и оштрафовать. Самозанятость выглядит неплохой золотой серединой. И вот тут, как мне кажется, кроется подвох: условия уж слишком адекватные. Ощущение, что государство хочет вывести из тени как можно больше фрилансеров и предпринимателей, а потом закрутить гайки, поднять штрафы, налоги и все усложнить.

Сама Миля пока не планирует переходить на новую систему налогообложения и не советует бросаться в первые ряды. По ее мнению, лучше подождать несколько месяцев и посмотреть, как это будет работать.

– Многое зависит от того, как будет работать это приложение, насколько адекватный там будет интерфейс и удобство пользования. Настораживает, что самозанятым дали свободу записывать все поступления вручную. Притом что весь остальной бизнес принудительно перевели на автоматизированные онлайн-кассы. Это говорит о том, что следить за движениями по счетам физлиц будут активнее.

"На первом месте кнут, а пряник тащится где-то в хвосте"

У опрошенных самозанятых, безусловно, вызвало сомнения высказывание главы комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова, который предложил изымать весь доход у незарегистрированных. Некоторые предполагают, что стоит ожидать взаимодействия банков и налоговой службы, чтобы вывести из тени как можно больше самозанятых.

– В одном из онлайн-изданий появилась информация о том, что самозанятых будут пытаться вычислять при помощи банковских систем, сообщений от соседей или методом контрольных закупок, – говорит репетитор английского языка Савел. – Я думаю, что это будет просто следующий шаг, поскольку, естественно, никто не будет добровольно что-то отчислять. Обычно самозанятые люди самозаняты не от хорошей жизни. Это бывает единственным источником дохода, потому что они по разным причинам не могут официально устроиться: не востребована специальность или люди уже пенсионного возраста. Следующим шагом попытаются взять эти налоги уже принудительными способами, заставляя легализовываться. Как сообщалось, у нас практически треть экономики находится в теневом секторе, проходит мимо бюджета, и бюджет этим очень огорчен.

О том, что метод контрольных закупок и блокировок банковских карт уже практикуется, Радио Свобода рассказала кондитер Юлия. По ее словам, Сбербанк иногда начинает интересоваться теми, у кого есть постоянные платежи от разных людей. В некоторых случаях карта может быть заблокирована.

– Принимать закон про изъятие всего дохода – это ставить бетонную стену между самозанятыми и легализацией, – считает фрилансер Миля. – Все уйдут в нал и криптовалюту, придумают еще десяток способов обходить банковские счета. Государству банально невыгоден этот штраф. Ну, а с человеческой точки зрения – это полный бред и лицемерие. В законе про самозанятость написали про штраф в 100 процентов, но учитывать будут незарегистрированный доход при повторном нарушении, а не весь в принципе. И все равно это вызвало шумиху и создало негативное отношение к закону даже среди тех, кто изначально им интересовался. Как всегда, на первом месте кнут, а пряник тащится где-то в хвосте. В итоге большинство тех, кто сейчас не легализован, вряд ли захотят с этим связываться. В законе четко прописано, что штрафовать будут только зарегистрированных, остальные попадают под общий закон о незаконном предпринимательстве, а там штрафы ниже. Результат очевиден.