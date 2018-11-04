Тысячи иранцев вышли на митинги в годовщину захвата посольства США

Тысячи иранцев собрались на демонстрации в Тегеране и других городах страны в годовщину захвата американского посольства – инцидента, в результате которого Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Ираном. Митингующие скандировали “Смерть Израилю” и “Долой США“. Они сожгли флаги этих стран, а также портрет президента Дональда Трампа.

В Иране усилились антиамериканские настроения после выхода США из многосторонней ядерной сделки, заключенной в 2015 году. В пятницу Вашингтон объявил о полном восстановлении с 5 ноября действовавших ранее санкций, в том числе запрещающих экспорт иранской нефти. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи накануне назвал этот шаг частью “традиционной враждебности” американских властей в отношении Исламской Республики.

Сегодня Евросоюз планирует объявить о введении в действие нового – бартерного – механизма по обходу американских санкций в отношении Ирана. В реальности, однако, схема начнет действовать не ранее следующего года. ЕС пока не смог найти страну, которая согласилась бы зарегистрировать “штаб” для заключения бартерных сделок.

Россия и Китай поддержали Брюссель в вопросе критики новых санкций против Ирана.

4 ноября 1979 года иранские экстремисты вторглись в посольство США в Тегеране. Они захватили 52 американских заложника и удерживали их 444 дня.