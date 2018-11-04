Гонконг: активистки Pussy Riot поддержали запрещенную выставку

Активистки группы Pussy Riot выступили в поддержку проведения в Гонконге запрещенной выставки работ китайского политического карикатуриста Бадюкао. В пятницу местные власти вынуждены были отменить мероприятие из-за давления Пекина. Об этом сообщает The Guardian.

Ольга Курачева и Вероника Никульшина провели панельную дискуссию совместно с гонконгским активистом Джошуа Вонгом. Россиянки заявили, что им знакома практика нападок властей на политическое искусство. Они призвали жителей Гонконга к солидарности, выразив сожаление, что ситуация со свободой в Гонконге ухудшается.

В свою очередь Вонг предложил зарубежных активистов делиться опытом борьбы за гражданские права.

В сентябре власти Гонконга запретили Национальную партию, выступающую за отделение территории от Китая. В июне один из лидеров движения за независимость Гонконга от Китая был осужден на шесть лет лишения свободы за участие в акции протеста в 2016 году.

Гонконг, бывшая британская колония, стал частью КНР в 1997 году. Он пользуется определенной автономией, однако сторонники независимости указывают на давление со стороны китайских центральных властей. В последние годы в городе не раз проходили массовые протесты, которые, как правило, носили мирный характер.