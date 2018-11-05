Парализованному фигуранту дела "Сети" Филинкову не дают лекарств

Обвиняемому по делу сообщества "Сеть" Виктору Филинкову не выдают лекарства в следственном изоляторе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественной наблюдательной комиссии.

По информации правозащитников, которые посетили СИЗО ФСБ 2 ноября, потерявшему способность двигаться Филинкову не только не выдали лекарств в изоляторе, но и не вернули его собственные, изъятые при поступлении. Медикаменты, купленные друзьями, ему передать также не разрешили. Депутат петербургского парламента Борис Вишневский в письме руководству СИЗО потребовал обеспечить арестованного антифа-активиста необходимыми лекарствами.

На прошлой неделе член ОНК Екатерина Косаревская сообщила, что Филинкова парализовало во время этапирования из Пензы в Петербург. С июля обвиняемых по делу "Сети" возят на следственные действия в Пензу.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Виктор Филинков и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.