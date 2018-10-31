Виктора Филинкова парализовало при конвоировании в Петербург

Обвиняемого по делу сообщества "Сеть" Виктора Филинкова парализовало во время конвоирования из Пензы в Санкт-Петербург. Во время этапирования антифа-активист все дневное время суток проводил в неотапливаемом вагоне. Об этом в Facebook сообщила член Петербургской ОНК Екатерина Косаревская.

Филинков потерял способность двигаться, когда его везли через Ярославль. Врачи привели его в чувства и вкололи ему неизвестный раствор. По словам Косаревской, антифа-активист постоянно болеет.

С июля обвиняемых по делу "Сети" возят на следственные действия в Пензу. 19 октября суд в Санкт-Петербурге продлил до 22 января 2019 года арест Виктору Филинкову, Юлию Бояршинову и Игорю Шишкину.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Виктор Филинков и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.