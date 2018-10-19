Суд в Петербурге продлил арест обвиняемым по делу сообщества "Сеть"

Суд в Санкт-Петербурге продлил до 22 января арест трем обвиняемым по делу сообщества "Сеть". Заседание прошло в закрытом режиме, а слушателям угрожали протоколами за выражение поддержки Виктору Филинкову, Юлию Бояршинову и Игорю Шишкину.

Филинкову продлили арест без его присутствия. Ему не разрешили наблюдать за заседанием по видеосвязи. Обвиняемый находится в изоляторе Нижнего Новгорода после следственных действий в Пензе.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Виктор Филинков и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.