"Россия нарушила условия Договора о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия (РСМД)", – заявил в субботу президент США Дональд Трамп и объявил о намерении выйти из РСМД. Документ был подписан в 1987 году в Вашингтоне Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Советский Союз согласился сократить этот вид вооружений после того, как обстановка в Европе в середине 1980-х окончательно накалилась: США – в ответ на советские комплексы РСД-10 "Пионер" – развернули в Европе ракеты "Першинг-II" и "Томагавк" .

Если СССР не войдет в Афганистан, США разместят там свои "Першинги", и Советский Союз будет простреливаться целиком. С этого "кривого" предлога советской пропаганды началась война СССР в Афганистане, унесшая жизни более двух с половиной миллионов афганцев и 14 тысяч советских военнослужащих. Предлог используется до сих пор для того, чтобы оправдать вторжение. Афганская кампания все еще продолжалась в то время, когда СССР и США в декабре 1987 года подписали договор, предписывающий уничтожить эти самые "Першинги", как и советские РСД-10 "Пионер". Вышла на поверхность реальная цель афганской войны – обеспечить геополитическое господство СССР.

Спустя 30 лет после вступления договора в силу президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из РСМД. Объявление было сделано накануне приезда в Москву помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Полагают, что именно Болтон убедил Трампа отказаться от договора – ровно так же, как он убедил в 2001 году Джорджа Буша-младшего выйти из договора по ПРО.

Болтон неоднократно высказывал свое резко негативное отношение к РСМД. Еще в 2011 году он совместно с заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями Полой Дешаттер опубликовал в газете "Уолл стрит джорнэл" колонку, в которой ясно изложил, почему считает договор вредным для США.

"Договоры, знаете ли, как девушки и розы: и те, и другие вянут". Открыв комментарий этой цитатой из Шарля де Голля, авторы доказывают, что РСМД "увял", потому что связывает руки только России и США, оставляя без договорных рамок такие страны, как Китай, Иран и Северную Корею. Более того, условия договора были выполнены к 1991 году (СССР уничтожил 1846, а США – 846 ракетных комплексов – РС), то есть территории США и их союзников в Европе ничего не угрожает, а вот американским частям, размещенным в других частях света, особенно в тихоокеанском районе, угроза есть, - продолжал аргументацию Джон Болтон в 2011 году.

Однако в том же году закрались подозрения, что и для второй стороны договора, России, РСМД, возможно, стал обузой. "Насколько мы можем судить, Россия действительно испытала и развертывает крылатую ракету, которая по каким-то параметрам не соответствует положениям договора. То есть она обладает дальностью больше 500 километров, испытание, развертывание таких ракет, их производство договором запрещено. С этих испытаний вся история началась", - говорит директор проекта "Ядерные вооружения России" Павел Подвиг:

– Россия начала делать ракету в 2008 году и закончила в 2011-м. Это ракета 9М729?

– По той версии, которую мы знаем, испытания ракеты действительно начались в 2008 году, в 2011 году, по утверждению США, стало понятно, что эта ракета противоречит договору. Но есть такой момент: нужно убедиться в том, что ракета действительно имеет дальность, которая противоречит договору. То есть пока, если нет каких-то свидетельств, сказать по этому поводу ничего точно нельзя. Насколько можно понять, приблизительно в 2011 году Россия провела какие-то испытания, которые свидетельствовали о том, что ракета обладает возможностью полета на запрещенную дальность (более 500 ка – РС). В течение еще какого-то времени в Соединенных Штатах изучали эту информацию, размышляли по поводу того, насколько заключение специалистов о нарушении договора соответствует действительности, в 2013 году Соединенные Штаты уведомили Россию, что та нарушает договор, в 2014 году официально объявили об этом в очередном докладе о соблюдении положений договора, официально обвинили Россию в нарушении договора. А в начале прошлого года появились сообщения о том, что определенное количество этих ракет уже развернуто, уже поступило в войска.

– А можно технически проверить дальность полета ракеты? Как осуществляются меры контроля в данном случае? Ведь от мер контроля во многом зависят и меры доверия, климат доверия. Россия, например, заявляет, что ничего не нарушала.

– Проверить очень сложно, поскольку в самом договоре определение дальности полета довольно расплывчатое: договор заключался уже 30 лет назад, перед ним стояли немного другие задачи, речь шла о совершенно конкретных ракетах, было понятно, какая у них дальность, какие ракеты подлежат сокращению. В ситуации, когда появляются новые ракеты, возникает вопрос, как оценить их дальность. Один вариант – увидеть, что эта ракета действительно была испытана на определенную дальность. Насколько я понимаю, такого испытания не было сделано. В то же время договор этого и не требует, достаточно доказать, что ракета имеет возможность продемонстрировать такую дальность полета, дальше уже возникает вопрос, насколько точна та информация, которой располагают Соединенные Штаты. Судя по тому, насколько уверена администрация Соединенных Штатов, утверждая это нарушение, данные у Вашингтона есть, и данные довольно убедительные.

– Россия создала специальную пусковую установку для этой ракеты или используются какие-то старые системы, которые Россия может легко приспособить для того, чтобы развернуть эти ракеты, в том числе в таких местах, как Калининград, например?

– Насколько я могу судить по тому, что известно, штатная пусковая установка у этой ракеты новая, она отличается от всех остальных. Но вместе с тем, эта ракета была в свое время испытана с пусковой установки "Искандер", что сильно усложняет ситуацию. Потому что, если соблюдать положения договора, то, строго говоря, по букве договора нужно будет уничтожать все пусковые установки ракет "Искандер". Сложно представить, как Россия сможет принять такой вариант.

​– В России утверждают, что Соединенным Штатам выгоден выход из этого договора. Это так? Вы видите такую выгоду?

– Я не вижу каких-то позитивных последствий для Соединенных Штатов в этом смысле. Единственное, что обсуждается разными экспертами в этом контексте, – это то, что выход из договора позволит Соединенным Штатам развернуть ракеты средней дальности вокруг Китая. В Европе в принципе вариант возможен, наверное, если Соединенные Штаты смогут и захотят разместить какие-то ракеты в обычном оснащении, но не в ядерном. Но я и не думаю, что США хотели бы размещать в Европе ракеты в ядерном оснащении. Но, кстати, этих ракет еще и нет на самом деле, их еще надо сделать, разработать, – подчеркивает Павел Подвиг.

В феврале этого года Министерство обороны США опубликовало новый "Обзор ядерной стратегии", в котором упоминается и ракета 9М729. "Чтобы ответить на такого рода вызовы и сохранить стабильность сдерживания, Соединенные Штаты повысят гибкость и радиус действия своих инструментов сдерживания. Стратегия Соединенных Штатов не требует создания нестратегических ядерных средств, которые численно соответствуют или повторяют широкий российский арсенал", записано в доктрине. Взамен оборонное ведомство США предлагает начать разработку недорогих ракет, которые можно будет установить на подводных лодках. Особо подчеркнуто, что, если Россия вернется к выполнению условий РСМД, то программу можно будет легко свернуть. Вариант выхода из договора в обзоре не упоминается.

– Как создание российской ракеты вписывается в российскую ядерную доктрину и вписывается ли оно?

– Во-первых, мы не знаем, как эта ракета вписывается вообще в какую-то доктрину, – замечает Павел Подвиг. – Судя по тем сообщениям, первые два батальона этих ракет были развернуты не в европейской части России. И судя по имеющейся информации, не похоже, что есть какой-то план массированного развертывания подобных ракет или план изменения баланса сил в Европе. С другой стороны, понятно, что если Россия будет обладать ракетами средней и промежуточной дальности, то, конечно, это позволит ей угрожать этими ракетами большому количеству стран в Европе. Есть ли такое намерение у России, сказать сложно, Кремль редко объявляет о своих планах. Но будет ли такая возможность? Да, наверное, будет.

Ядерная доктрина США тоже отсылает в этой части к известной цитате. "Если бы Запад не разместил [в Европе] «Першинг-II» и крылатые ракеты, у советской стороны не было бы никакого стимула проводить серьезные переговоры о сокращении ядерного оружия", – сказал о Договоре РСМД Госсекретарь США при Рональде Рейгане Джордж Шульц. Однако у советских лидеров отсутствовало представление о рае.