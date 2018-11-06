Семья напавшего на Кашина могла получить квартиру за отказ от показаний

Супруга бывшего бойца ММА Данилы Веселова предположительно получила квартиру в Петербурге за то, что ее муж отказался от показаний по делу об избиении журналиста Олега Кашина, в которых говорилось о причастности к преступлению бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака и директора оборонного предприятия "Заслон" Александра Горбунова.

Это косвенно следует из комментариев, оставленных Еленой Веселовой к различным постам в соцсети ВКонтакте. Радио Свобода изучило их при подготовке материала о расследовании нападения на Кашина, которое произошло в Москве 8 лет назад, в ночь на 6 ноября 2010 года. Из комментариев следует, что примерно год назад жена Данилы Веселова и его дети предположительно переехали из старой квартиры в новый дом, введенный в эксплуатацию в 2008 году.

В августе 2017 года Веселова на просьбу подруги пригласить в гости написала “еще не переехала”. В июне 2018 в "ветке", где обсуждалось отключение горячей воды в петербургском районе Купчино, она написала, что в ее квартире в Купчине уже есть напор, но еще нет горячей воды. К посту прилагался адрес.

Ранее предположение о том, что в августе 2016 года Веселов в обмен на квартиру отказался от своих показаний, в беседе с Кашиным выдвинул заместитель Горбунова Александр Мешков. Достоверно проверить эту информацию Радио Свобода не удалось. Елена Веселова не стала отвечать на вопросы корреспондента.

В конце 2015 года Олег Кашин опубликовал видео с показаниями Данилы Веселова. На записи тот подробно рассказывает о встрече с Горбуновым и Турчаком в московском ресторане "Белое солнце пустыни" и обсуждении готовящегося нападения на журналиста.

"Когда встал вопрос, что делать, мне было в общих чертах сказано: надо травмировать его [Кашина], желательно как бы руки, чтоб не писал всякие пасквили, – говорил Веселов. – Это Турчак сказал. Горбунов предложил еще ноги травмировать, какие-то переломы нанести". Кашин отмечал, что о встрече в ресторане свидетельствуют биллинги мобильных телефонов.

О том, что Веселов отказался от своих показаний, в 2017 году заявил Андрей Турчак, уже занявший на тот момент пост и.о. секретаря генсовета ”Единой России”. По словам Турчака, в прежних показаниях Веселов намеренно оговорил его и Горбунова.

В результате нападения в 2010 году Кашин получил тяжелые травмы. В качестве исполнителей преступления по уголовному делу проходят Данила Веселов, Михаил Кавтаскин и находящийся в розыске Вячеслав Борисов. Предполагаемый организатор нападения – генеральный директор компании "Заслон" Александр Горбунов. Заказчиком покушения сам Кашин называет Андрея Турчака. Причиной совершения преступления, по словам журналиста, была месть за его комментарий в "Живом журнале", который губернатор Псковской области счел оскорбительным. Сам Турчак (ныне секретарь генсовета "Единой России" и член Совета Федерации) назвал провокацией сообщения о его возможной причастности к избиению Кашина.

В июле 2018 года Санкт-Петербургский городской суд осудил Веселова, Кавтаскина и еще шестерых обвиняемых по делу о похищении Александра Горбунова в 2014 году. Они получили сроки от 6 до 7 лет лишения свободы.