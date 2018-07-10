Дело Кашина: суд вынес приговор похитителям Горбунова

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу о похищении директора оборонного предприятия "Заслон" Александра Горбунова, которого подозревали в организации нападения на журналиста Олега Кашина в ноябре 2010 года.

Александр Земцов получил 7 лет колонии строгого режима, Феликс Геращенко и Александр Борисов (осужден заочно) - по 6,5 лет, а Михаил Новиков, Юрий Чухнин, Михаил Кавтаскин и Данила Веселов - по 6 лет.

По версии следствия, 1 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находился управляющий оборонного предприятия Александр Горбунов, был заблокирован вооруженными людьми в масках, назвавшими себя сотрудниками ФСБ. Они надели на Горбунова наручники и вывезли его в неизвестное помещение, где пытались узнать, кто заказал нападение на журналиста Олега Кашина. Похитители якобы вкололи Горбунову неизвестное психотропное вещество, под действием которого тот назвал в качестве заказчика преступления тогдашнего губернатора Псковской области и владельца "Заслона" Андрея Турчака, а себя - организатором преступления. Позже Горбунов подал заявление о похищении в Следственный комитет.

Спустя год по этому делу задержали бывших подчиненных Горбунова - охранников предприятия Данилу Веселова и Михаила Кавтаскина. По версии следствия, они похитили начальника по просьбе заместителя Горбунова Александра Мешкова, которому удалось скрыться от следствия за границей. В интервью "Коммерсанту" Мешков рассказывал, что организовал похищение Горбунова для того, чтобы на него "не свалили" дело о покушении на Кашина. Он утверждал, что по просьбе Горбунова искал контакты журналиста и опасался, что позже начальник даст указание устранить его, как опасного свидетеля.

На следствии Михаил Кавтаскин и Данила Веселов тоже рассказали, что организатором нападения на Кашина был Горбунов – именно он организовал их поездку в Москву, выплатил им после покушения более 3 миллионов рублей, а затем помог уехать в Белоруссию. Однако Горбунов так и остался в статусе свидетеля. Свою причастность к избиению Кашина он отрицает.

Адвокат Олега Кашина Рамиль Ахметгалиев рассказал "Медиазоне", что с осени 2015 года новостей по делу о покушении на журналиста практически нет.

На данный момент обвиняемыми по этому делу являются Веселов, Кавтаскин и Борисов (последний находится в розыске). Им предъявлены обвинения в покушении на убийство. По версии следствия, 6 ноября 2010 года Веселов и Борисов избили Кашина у калитки его дома в центре Москвы, а Кавтаскин ждал их в машине. Оба арестованных обвиняемых признали свою вину.

В конце 2015 года Олег Кашин опубликовал видео с показаниями Данилы Веселова. На записи тот подробно рассказывает о встрече с Горбуновым и Турчаком в московском ресторане "Белое солнце пустыни" и обсуждении готовящегося нападения на журналиста. "Когда встал вопрос, что делать, мне было в общих чертах сказано: надо травмировать его (Кашина), желательно как бы руки, чтоб не писал всякие пасквили, - говорил Веселов. - Это Турчак сказал. Горбунов предложил еще ноги травмировать, какие-то переломы нанести". Кашин отмечал, что о встрече в ресторане свидетельствуют биллинги мобильных телефонов.

Процесс по делу о похищении Горбунова Олег Кашин прокомментировал так: "Соблазн считать этот суд такой завуалированной формой развязки по моему делу. Это, скорее, иллюзия, никаких показаний обо мне и Турчаке в суде не прозвучало, людей действительно судят за похищение Горбунова, и это выглядит как остаточное последствие того конфликта, которого уже на самом деле нет. Государство три года как встало на сторону Горбунова и Турчака. Я себя, конечно, чувствую проигравшим".