Дума одобрила аресты за "вовлечение" несовершеннолетних в митинги

Госдума приняла в первом чтении поправки в административный кодекс, предусматривающие штрафы и аресты за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Нарушение закона влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. При повторном нарушении штрафы для граждан увеличиваются до 300 тысяч рублей, обязательные работы - до 200 часов, а административный арест - до 30 суток.

Штрафы для должностных лиц составят до 600 тысяч рублей, для юридических – до миллиона.

​Законопроект был разработан 69 членами фракции "Единая Россия". Как пояснил один из его соавторов, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, "политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей, и таким дельцам нужно ударить по рукам". По мнению Ревенко, России "нужна национально ориентированная и созидающая молодежь".

Ранее законодательная инициатива "Единой России" была поддержана правительством.