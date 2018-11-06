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ООН обнаружила в Ираке массовые захоронения жертв джихадистов

Одно из массовых захоронений на севере Ирака (архивное фото)

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Организация Объединенных Наций обнаружила на севере и западе Ирака более двухсот массовых захоронений жертв джихадистской группировки "Исламское государство". Об этом представители ООН сообщили во вторник, 6 ноября. Захоронения расположены в районах страны, которые ранее котролировались экстремистами. Речь идёт о нескольких тысячах убитых, но точное число установить трудно, заявил спецпосланник ООН по Ираку Ян Кубиш.

Специалисты занимаются идентификацией останков, которые позднее будут переданы родственникам погибших.

С середины 2014 по конец 2017 года "Исламское государство" контролировало значительную часть территории Ирака. В декабре 2017 года правительство в Багдаде объявило о победе над джихадистами.

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