США закрыли штаб сухопутных войск в Ираке

Соединенные Штаты в понедельник закрыли в Ираке свой штаб военных сухопутных операций против террористической группировки "Исламское государство". Это означает, что крупные боевые операции против экстремистских формирований в Ираке завершены.

Джихадисты "Исламского государства" несколько лет контролировали треть территории Ирака и второй по величине город страны, Мосул. В декабре прошлого года премьер-министр страны Хайдер аль-Абади объявил, что иракские вооруженные силы при поддержке пяти тысяч военнослужащих США одержали победу над террористической группировкой. Как сообщает "Голос Америки", США деактивировали Командование сухопутным войсками, "признав изменение состава и обязанностей" коалиции в борьбе с "Исламским государством".

Американские военнослужащие останутся в Ираке, однако ни Вашингтон, ни Багдад не уточняют, какова будет численность остающегося контингента. Продолжат работу советники, консультанты и миссия по экипировке иракских вооруженных сил.

Американские военнослужащие в Ираке не участвовали в активных боевых действиях против джихадистов, но часто присутствовали в полевых командных центрах в окрестностях Мосула, используя разведывательные беспилотники и консультируя иракских командиров по вопросам логистики.