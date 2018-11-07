Суд в Москве рассматривает дело "Седьмой студии" по существу

Мещанский суд Москвы в среду начинает рассматривать по существу уголовное дело "Седьмой студии", одним из обвиняемых по которому проходит художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, нескольких его коллег – бывший продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, гендиректор этой организации Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум.

Их, а также Екатерину Воронову, и бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах. ​ Все кроме Масляевой вину отрицают.

Первое слушание по существу дела было назначено на 25 октября, однако заседание откложили на 7 ноября, поскольку Алексей Малобродский лишился единственного защитника – накануне начала процесса его адвоката Ксению Карпинскую экстренно госпитализировали.

Ранее суд отказал адвокатам обвиняемых по делу, которые просили вернуть материалы в прокуратуру. Суд также продлил до 3 апреля 2019 года домашний арест Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию от здания Мещанского суда в Москве.