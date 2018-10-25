Рассмотрение дела "Седьмой студии" по существу отложили до 7 ноября

Мещанский суд Москвы отложил до 7 ноября рассмотрение по существу уголовного дела "Седьмой студии", одним из обвиняемых по которому проходит художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

На заседание не смогла явиться адвокат Ксения Карпинская, защищающая интересы другого подсудимого – бывшего директора "Гоголь-центра" и экс-продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского.

На прошлой неделе суд отказал адвокатам обвиняемых по делу "Седьмой студии", которые просили вернуть материалы в прокуратуру. Суд также продлил до 3 апреля 2019 года домашний арест Кириллу Серебренникову, бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.

Сотрудников "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах. ​

Все обвиняемые, кроме бухгалтера Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным. Малобродский потребовал проверить протокол допроса свидетеля Ларисы Войкиной. Она подтвердила, что в документ внесли показания, которых она не давала.

Следствие утверждает, что у него достаточного доказательств виновности сотрудников "Седьмой студии".

В поддержку Кирилла Серебренникова и его коллег выступают правозащитники, политики и деятели культуры со всего мира.