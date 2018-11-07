Рунет нашёл себе нового антигероя на час, вернее, в данном случае, антигероиню. Это директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких. На встрече с волонтёрами она произнесла поучительную речь о том, что государство никому ничего не должно и детей оно рожать тоже никого не просило!

Реакция вполне предсказуема.

Пётр Шкуматов:

Продолжайте, больше ада! Жду, когда они то же самое заявят больным, что государство не должно их лечить, инвалидам, что государство не должно им помогать, детям, что государство не должно их учить. И только мы должны платить вам, чтобы вы там жили хорошо! Жгите глаголом, товарищи чиновники! Только так победимЪ!

Денис Лебедев:

Представляю, как встанет перед 29-летней чиновницей многодетная мать и попросит льготу на электроэнергию, - детишкам есть нужно готовить, стирать, гладить, компьютерам и настольным лампам работать. Ольга поднимется во весь рост, расправит плечи,откашляется, сделает важное лицо, да и пошлет "мамашу" на три буквы, потому что зачем нужно было такую кучу детей рожать вообще? Совсем что ли дура? Пусть теперь сама думает, где деньги брать на компьютеры, одежду, учебники и коммуналку. Государство же ей, матери, ничего не должно, потому что все деньги ушли на зарплату большой начальницы Глацких и ее подчиненных.

#стабильность

Платон Беседин:

Стонали по старым чиновникам? Появились новые. У них есть одно божество — оптимизация. И вот они всё оптимизируют: медицину, образование, пенсии. Выоптимизировали настолько, что трудно дышать — и детям, и старикам. Выоптимизировали народ до слёз, и слезинка ребёнка, о которой писал Достоевский, здесь лишь одна из многих.

Дмитрий Аграновский:

Почему люди так злы на откровения чиновниц? А потому что люди спинным мозгом чувствуют, что от "Государство ничего вам не должно" до "Не можешь платить - умри!" - прямая дистанция.

Наталия Осипова:

С другой стороны, Ольга Глацких , возможно, взяла на себя тяжелую миссию: рассказать гражданам, что у государства теперь совершенно иная политика. Честно рассказать, без цветущих сложностей. Непопулярные реформы, как это они называют. И ведь мы видим, что Ольга Глацких права. Не просили нас, а мы все лезем и лезем, рождаемся, есть хотим, одеваться, работать, жить где-то, ездить на чем-то, лечиться, учиться, дышать. А все жестко.

Государство вам ничего не должно.

Вы должны государству всё.

Точка.

Сергей Шнуров:

То пот течёт или блестит слеза ли?

Миг откровения не будет долгим.

Ну наконец-то всё, как есть сказали,

За прямоту спасибо вещей Ольге.

Нам государство не должно и точка.

Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,

Мы ни к чему вообще-то родились.

Между тем Ольга Глацких – известная в прошлом спортсменка и даже олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

Слава Ровнер:

Олимпийская чемпионка по гимнастике?

Когда они там перестанут по граблям бегать? И перестанут уже пристраивать на должность тех, кто пробежал выше всех и прыгнул очень быстро.

Марина Ахмедова:

Я со всем сказанным в ее адрес абсолютно согласна. Пора прекратить миграцию спортсменов на закате их карьеры в политику. А она - из спорта. Женщина - неумна. Да, об этом свидетельствует ее сверх наставительная манера говорить. Над собой точно не посмеется. Но мне хотелось бы вернуться к тем ребятам, которые слушали ее. Они ушли со встречи с мыслью, что не нужны. Опасная мысль - упав в человека, может прорасти чем-то дурным, перекосить и покалечить. И вот я предлагаю работодателям этой Ольги собрать всех этих ребят и торжественно сообщить каждому и каждой - "Ты очень нужен! Ты очень нужна - стране и государству".

Карина Кокрелл-Фере:

Это просто глупенькая гимнастка, которая провела годы обучения на шпагате или основа социальной политики? И так ведь демографическая яма...Кем Луну Рогозин будет заселять в 2030-м...? Пенсионерами?

Денис Чуков:

На самом деле феномен Соколовой ("макарошки") и Глацких("государство не просило рожать") объясняется очень просто.

Администрация президента с недавних пор проводит ежемесячную лотерею среди чиновников региональных администраций в статусе не ниже областного министра. "Победитель" должен публично произнести какую-нибудь обидную для народа чушь, после чего быть уволен с позором.

По сути, это ритуальная жертва демонам русского бунта, призванная "выпустить пар" народного возмущения.

P.S. Лотерея проводится только среди женщин-чиновниц, так как все соцопросы показывают, что население ненавидит их сильнее, чем чиновников-мужчин, и их неприятностям радуется гораздо больше.

Роман Бевзенко:

Собственно, то что Ольга Глацких сказала публично, и там всем понятно. В концепции "государство - ночной сторож" государство действительно по общему правилу ничего не должно ни детям, ни их родителям, ни вообще людям. Оно лишь нужно для того, чтобы приходить на помощь в случаях крайней нужды (помощь сиротам, инвалидам), в случае внутренних конфликтов (суд, полиция), а также для отражения внешних угроз (армия). Вот что оно действительно должно делать.

Вне всего этого - давайте-ка сами.

Еще раз повторю - все, что сказано Ольгой Глацких, это действительно идеология капиталистического государства правого толка.

Но вот ведь какая беда. Путин-то ведь придерживается другой модели государства - "государство-отец". От него постоянно исходят разговоры о том, что мы и здесь поможем, и здесь людей не бросим, и здесь поддержим: кому-то квартиру вот он дал, кому-то просто денег.

Такая модель тоже имеет право на существование, это государство левого толка, когда оно обо всех заботится - вводит право на минимальный доход и проч. Но в действительности ведь - несмотря на слова национального лидера - это всё липа. Нет никакого "государства-отца" - образование все больше становится платным, равно как и хорошая медицина. Коммунальные платежи растут, бензин растет, население, голосовавшее за сладкие лозинги о том, что "государство всем вас обеспечит, голосуйте за Единую Россию!" - нищает.

В этом, как мне показалась, главная проблема Ольги Глацких - она честно описала модель государства, которая де-факто существует в России (я сейчас не хочу давать подробные оценки, но мне модель "государство - ночной сторож" ближе; при этом, разумеется, государство должно быть хорошим сторожем, а у нас оно очень плохой - нечестный, вороватый, хамоватый).

И еще одно соображение. Подобная непринужденность в высказывании таких странных (для большинства общества) мнений чиновниками, как мне кажется, связана с тем, что в России уничтожена политическая конкуренция и политическая борьба. Должности чиновников и депутатские места раздаются, а не вырываются в конкурентной политической борьбе идей и взглядов. А поэтому зачем следить за языком? Ведь реальных выборов и конкуренции нет, результат избиркомы обеспечат. Поэтому можно и не думать прежде чем говорить.

Вот такая вот интересная изнанка у этого "государство не просило вас рожать" и "государство никому ничего не должно".

Денис Драгунский:

ЕСЛИ БЫ ЧИНОВНИЦА ПО ФАМИЛИИ ГЛАЦКИХ

не ляпнула, что, мол, "сами родились - сами и справляйтесь" - она бы просидела на своем посту еще много лет, росла бы по службе; может, избралась бы в Облдуму, а там, чем черт не шутит, и в Гос... Стала бы замминистра федерального уровня, а там и директором чего-нибудь типа Росспортспиртстрах... Ездила бы на Ауди-12 (к тому времени была бы уже такая марка). И говорила бы, вдумчиво и строго глядя в зал: "мы планируем значительно усилить работу по дальнейшему улучшению показателей увеличения".

Бедная мадам (или мадемуазель) Глацких! Ну что бы тебе не сказать: "Да, конечно, проблемы обеспечения роста востребованности креативной молодежи существуют, и мы наметили конкретные пути..."

Это я к чему? Это я вот к чему. Есть определенный уровень чиновников - выше делопроизводителя-референта, но ниже министра - на котором может трудиться практически кто угодно, независимо от диплома, опыта и IQ. Вся бесчисленная и бессмысленная рать среднего начальства получает документы от референтов, преданно смотрит на высшее начальство и выражается обтекаемо. Вот и все, что от них требуется.

Но случаются обидные проколы. Бедная Глацких!

Георгий Бовт:

Публичная политика подразумевает, что человек умеет говорить убедительно. Так, чтобы по крайней мере часть электората ему верила. И при этом избегать таких фраз и выражений, которые электоратом или даже его частью могут восприниматься как оскорбительные, свидетельствующие о «неадеквате» такого деятеля. В таких случаях полагается подавать в отставку, если принесенные за смороженную глупость или хамство извинения не проходят.

Этим навыкам в странах развитой демократии вообще-то учат с детства. В той же Америке еще в школах проводят конкурсы публичных дебатов на самые разные темы. Затем, уже в рамках партийной политики выращивания политических кадров, будущие политики проходят естественный отбор. Они нанимают в том числе политических консультантов и тренеров по искусству риторики. Те, кто страдает косноязычием, отсеиваются на самых ранних стадиях. Не умеешь доносить свои мысли до обывателя так, чтобы он тебя понял, поддержал и не поднял на смех — сторонись публичной политики, займись чем-нибудь еще. В том числе это касается формально не избираемых чиновников, которые напрямую работают с людьми и являются частью команды, скажем, выборного губернатора.

Вы видели когда-нибудь наши отечественные «политические дебаты»?

По большей части это весьма убогое зрелище унылых препирательств людей, не только не умеющих внятно излагать свои мысли (о зажигательности уже даже и речи нет), но и вообще не умеющих грамотно говорить по-русски. Такое же — подчас пронизанное глупостью и невежеством — косноязычие часто встречается и в ходе думских «дебатов».

Проблема с той же Глацких в том, что она никаких таких школ/курсов не проходила. Как, впрочем, и подавляющее большинство наших нынешних губернаторов. Ее «кооптировали» в чиновницы прямо с гимнастического манежа. Она явно не умеет грамотно выражать свои мысли, не чувствует аудитории — где что можно говорить, а где нет, и как говорить. Придя на эту работу, она в свое время просто не сочла нужным пройти курсы соответствующей подготовки. А никаких обязательных стандартов для чиновников и политиков у нас по этой части нет.

Екатерина Винокурова:

Ну и последнее.

Как себя должен и не должен вести чиновник, ответственный за (!) молодежную политику(!).

У дамы Глацких нет ни телеги, ни фб, ни тви. Одно это уже делает ее профнепригодной. Никаких интересных проектов в сфере молодежной политики в Свердловской области, сорри, нет. Просто красивая девка греет красивую пятую точку на красивой должности.

Так вот, девка могла бы со вчера триста раз сама извиниться. Обьясниться, записать видео, аудио да что угодно.

Вместо этого девка молчит.

Девушка Глацких, если что, ноут включают в розетку. Там такой проводочек есть, одну сторону к ноутбуку, другую в две дырочки на стенке.

Платон Маматов:

Госпожу Глацких, скорее всего, ждёт увольнение с волчьим билетом. Да и чёрт бы с ней.

И даже набранных ею юных стукачей из "кибердружин" не жаль. Эти мальчики настолько готовы к подлостям, что точно не пропадут.

Интереснее другое.

Мы с вами находимся на исходе 2018 года. Уровень интернетизации общества - высокий, скорость распространения информации - запредельно высокая.

Следовательно, любой не слишком умный и излишне болтливый чиновник запросто может ввергнуть своего сюзерена в неприятности федерального масштаба. И, чтобы этого избежать, придётся немножко менять кадровую политику.

Не напишу про "брать эффективных", поскольку "лояльные" и "свои" были, есть и будут важнее.

Но держать при себе бы хотя бы НЕЗАСВЕЧЕННЫХ.

Ведь если бы губернатор Свердловской области уволил к чертовой матери госпожу Глацких после скандала с киберстукачами или скандала с юнармейцами. То сейчас он не читал бы налитыми кровью глазами о себе всякое в федеральных СМИ.

Виталий Обедин:

К истории с двумя министрами, пострадавшими после неадекватных заявлений. Первой была министр Саратовской области Наталья Соколова, заявившая, что 3,5 тыс. рублей для человека в месяц – в самый раз, чтобы жиром не заплыть. Второй – свердловский министр (на самом деле директор департамента) Ольга Глацких, популярно объяснившая, что государство не просило мамаш рожать детей.

Под обеими тут же закачались кресла, губернаторы выразили несогласие и возмущение. Соколова вылетела, оправдывая "птичью" фамилию.

И как бы на этом в истории точка. В случае с Глацких почти точка.

Но есть важный контекст, который все время остается «за кадром» и меня лично цепляет в этой истории (да и в других тоже; депутата Гаффнера помните? Ну, который говорил, что если нет денег, то надо меньше кушать, и это пойдет на пользу здоровю). Ведь до того, как прославиться на всю страну своими антисоциальными заявлениями оба министра прекрасно работали.

Более того, они проводили определенную политику, которой губернаторы были вполне довольны (ведь иначе обоих попросили бы с вещами из кабинетов до того, как гром грянул). Ольга Глацких занималась молодежной политикой. Наталья Соколова до того, как начать рекламировать «макарошки» ведала трудовыми отношениями, занятостью и миграционными вопросами.

То, что они выдали публично – часть установок, с которой обе приходили на работу, садились за стол и начинали решать круг проблем. Это их реальное понимание порученного фронта работ, реальное понимание государственной политики, которую они проводят, как государственные служащие.

И эта политика не вызывала нареканий со стороны высокосидящих боссов, пока каждая не сформулировала ее постулат публично, назвав вещи своими именами. Если у тебя маленькая зарплата, живи по средствам, переходи на макарошки. Если ты не видишь работающих в стране социальных лифтов, то это твоя проблема, кто сказал, что ты вообще нужен.

Вся беда в том, что они озвучили вслух.

И тут же у губернаторов, которые сами их выбрали, сами их назначили, сами установили для них некие индикативные показатели успеха на работе, глаза открылись.

Наталья Соколова проработала на посту министра не месяц, не полгода, а почти 6 лет.

С 2012 г.

Ольга Глацких меньше, но тоже не новичок – с 2016 г.

Важно понять, что они ведь не то, чтобы так ненавидят и презирают людей, на благо которых поставлены работать. Нет, вовсе нет. Просто они помнят, что в первую очередь поставлены блюсти интересы государства, а государство в их представлении персонифицировано начальством, у которого есть свое начальство, у которого есть свое и так до рубиновых звезд Кремля.

Они искренне считают себя государственниками и работают на государство.

А государство всем бы было прекрасно, сильно и вельми хорошо, если бы среди населения не находились прослойки вечно недовольных граждан.

Ладно, либералы (либерасты ™). От них хоть польза есть! Их можно вечно обвинять в гадостях, подлостях, унижении страны и ее истории и прочей работе на Госдеп. А вот появляются бабушки в вязанных шапочках и стареньких пальто, которые ноют про маленькую пенсию, или свежевыпущенные молодые специалисты, которые нахрен никому не нужны, и начинают предъявлять этому прекрасному и красивому государству претензии.

И тут чиновник начинает испытывать искреннее возмущение. Ну вот кто их, спрашивается, просил жить дольше и рожаться чаще, если это не на пользу государству, чьи интересы он охраняет, аки цербер?!

Еще раз подчеркну, это не личностное. Это служебное. Такое отношение идет от понимания своего служебного долга. А они его хорошо понимают. Та же Ольга Глацких, к примеру, занималась организацией кибердружин, чтобы ловить в сети недовольных государством и его успехами и передавать материалы в правоохранительные органы. А Наталья Соколова – член Кадрового резерва (проект «ЕР» «Кадровый резерв - профессиональная команда страны»).

Все правильно делали.

И по факту пострадали не за крамолу, а за служебное рвение.

Действительно, Ольга отличилась поддержкой "кибердружинников", да и вообще её история прихода во власть весьма интересна. По сети гуляет аудиозапись, на которой Глацких рассказывает эту историю коллегам:

Я проиграла выборы. Я бухала дома, никуда не ходила. Мне звонит приемная губернатора и говорит: "Вас губернатор ждет через два часа, вы сможете приехать?" Конечно, да, я не могла сказать нет. Я приезжаю в джинсах, рубашке. Это было 24 сентября. Он говорит: "Слушай, ну Лёня (Леонид Рапопорт. — Прим. ред.) что-то не занимается молодёжной политикой. Я хочу разделить. Создать орган. Ольга Вячеславовна, вы готовы возглавить?" У меня варианта два: сказать либо да, либо нет. Если нет — то идти [далеко]. Я говорю: "Да". Мне 27 лет. Что такое 27 лет и орган исполнительной власти? Я даже понятия не имею, что такое бюджет. Я вообще ничего не понимаю! И он мне говорит: "Ну там же бюджет, там же деньги". Я говорю: "Да, я в курсе". Я соглашаюсь на эту историю. У меня нет команды, я живу в этой области два месяца, я вообще никого здесь не знаю. Но у меня не было других альтернатив, как согласиться.

Я выхожу 24 сентября, меня две машины ждут около резиденции, все меня поздравляют. А с чем меня поздравлять? Мне дали орган исполнительной власти, а я не знаю, что с ним делать! Я вообще не понимаю! Это было весело. <...> У нас не было никого, никаких бухгалтеров, мы рассчитывали что-то… Что мы считали, я не знаю, это вообще никуда не годится! Но мы что-то делали

Александр Евсин:

Мда... конечно мало кто сомневался, что вот так вот все примерно и происходит, но в данном случае это так выпукло рассказано... Не может оставить равнодушным.

Многие ждали чёрного лебедя. Не удивлюсь, если это он и есть. Мелкое событие, станет катализатором масштабных процессов.

Если это станет концом той позорной эры имитации публичной политики, которую мы наблюдаем уже много-много лет, то пожалуй, потом можно даже сказать спасибо этой девушке. Редко у кого получалось так точно и сильно, со свидетельствами с мест, из самого эпицентра так сказать - все объяснить.

А вообще, позор. Но надеюсь, хоть выводы сделают правильные.

Андрей Десницкий:

Нет, говорите, им всем альтернатив? Да любой прохожий - альтернатива.

Леонид Вайнштейн:

А знаете, чем еще знаменита Глацких,заявившая, что"государство не просило вас рожать"?Тем,что организовала порядка 150 стукачей,которые слали ссылки на подозрительные посты в департамент молодежной политики,которые потом пересылались в полицию.Этим "проектом" она очень гордится.

Илья Яшин:

Чиновница Гладких заявила, что "государство не просило вас рожать и ничего не должно детям". А летом она создавала "кибердружину", искавшую подозрительные картинки в соцсетях и сдававшую людей полиции. Это и есть кадровый резерв Путина: оголтелые нашисты с людоедскими взглядами.

Кто-то пытается Ольгу защитить.

Глеб Кузнецов:

Меня - человека с большой практической экспертизой в сфере обзаведения детьми - внезапно заинтересовал вопрос. А правильно я понимаю, что те, кто второй день проклинает Глацких, детей рожали потому что государство их об этом "попросило". То есть дети их - не их, а "государственные". Как корова у кота Матроскина?<...>

Ну а если серьезно. Принятое у нас сегодня почти религиозное отношение к государству, его патриархальное обожествление очень интересный социологический феномен, который нуждается в отдельном осмыслении и анализе. Оно и всемогуще с одной стороны, и всем обязано с другой, и источник всех благ, и автор всех несправедливостей в мире, и спаситель человечества, и жертва подлости людской, и палач, и искупитель. И все это одновременно, в сложной динамической взаимосвязи. Ждет это дело своих исследователей.

Евгений Зиновьев:

Ну всё - нашли очередную врагиню народа в лице Ольги Глацких. Прочитал-послушал на два раза, что она сказала, и заявляю ответственно, что полностью с ней согласен. Да, она выразилась не очень удачно, но оговориться могут все. А суть же ясна - нужно избавляться от иждивенческого образа мышления и нести ответственность за свою жизнь. Уж Ольга Глацких очень хорошо знает, что значит пахать с детства. К сожалению, далеко не все на такое способны. Конечно, не могу оценить, насколько успешна Ольга Глацких, как чиновник, но набрасываться на нее из-за одной неудачной фразы - это признак жестокой стадности, которая зачастую присуща как раз носителям иждивенческой позиции.

В итоге Глацких постаралась объяснить свои слова, её комментарий публикует местная "Областная газета":

Публикуемые фразы: «молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать. Все знают свои права, но забыли про обязанности» вырваны из общего содержания встречи и контекста разговора.

Молодыми людьми был задан вопрос о финансировании их проектов в муниципальных образованиях. В ответе на вопрос акцент был сделан на том, что не только государство должно заботиться о будущем молодёжи, но и сами молодые люди должны быть инициативны и активны. Также многое зависит и от их родителей, которые должны помогать своим детям в их саморазвитии и становлении. Государство в лице областной и районной администраций выступает как помощник, даёт возможность участвовать в организуемых им проектах и мероприятиях. А инициатива должна исходить от молодых, и молодые люди должны в меньшей мере надеяться на государство, самостоятельно прилагать все возможные усилия и инициативу, чтобы развиваться и добиваться результатов. Это доказано на моём собственном примере, когда в 15 лет я стала олимпийской чемпионкой, в чём несомненно заслуга моих родителей, помощь государства и мой собственный упорный труд.

Я признаю, что, может, это мысль была выражена чересчур прямолинейно: «Государство вам ничего не должно», и приношу свои извинения за столь резкое высказывание, но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодёжи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство.

Тем не менее она временно отстранена от работы.

Леонид Волков:

Из этой спортсменки Глацких, свердловского областного молодежного министра, сейчас, ясное дело, сделают козла отпущения.

Уволят, еще и выяснится, что оба ее высших образования фейковые, и, не удивлюсь, что в ее департаменте финансовые нарушения завелись. Что-нибудь такое.

Все это — для того, чтобы показать, что она — исключение, они все не такие. И вот это и будет в миллион раз большим лживым лицемерием, чем откровенности чиновницы Глацких на очередном совершенно бессмысленном заседании в заброшенном и загибающемся уральском городке.

Потому что она — не исключение, а правило. Ярчайший образчик системы, в которой все — не на своем месте (как бывшая спортсменка, олимпийская чемпионка, пристроенная на синекуру), все — воруют, все — с фейковыми дипломами и диссертациями и все — ненавидят свою «работу» и эти несчастные маленькие городки, где им приходится совершать ритуальные танцы на ничего не значащих мероприятиях.

Чиновницу Глацких уволят, но для нее ничего не изменится. Что гораздо печальнее — ничего не изменится для детей из Кировграда, у которых старшие товарищи Ольги Глацких давным давно украли будущее.

Ну а депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать комиссию, которая бы объясняла населению слова чиновников. Его цитирует радио "Говорит Москва":

У нас, как бы это ужасно ни звучало, должен быть такой орган, который будет заниматься подобными вопросами. Потому что на суд общественности выбрасывается столько информации… Я уверен, что она [свердловская чиновница Ольга Гладких – прим. ГМ] больше говорила, наверно, что государство должно не рыбу раздавать, а удочки помогать добывать. Однако мы обсуждаем то, что появилось в социальных сетях, и об этом будут говорить сейчас все. А орган должен быть.

Сейчас такой шквал информации, который на любого человека выливается из смартфона, ноутбука, телевизора, радио. Разобраться в этом очень сложно. К сожалению, сегодняшняя образовательная политика не учит человека навигационным форматам взаимодействия с информацией.

Это могут быть общественники, журналисты. Никто не говорит, что посадить ещё 15 000 чиновников, которые будут заниматься этим. Журналисты тех изданий, которым мы доверяем. Пусть люди будут знать правду

Николай Подосокорский:

То есть в Госдуме признали, что российские чиновники больше не находят общего языка с народом, и их заявления нужно переводить и адаптировать на человеческий язык. Как говорится, мы строили, строили и, наконец, построили!

Екатерина Барабаш:

Боже, помоги мне пережить хотя бы этот день без потери собственной крыши. Депутат предложил создать орган, который будет объяснять, что именно хотел сказать чиновник. А какой орган объяснит, что хотел сказать он? Тоже вырвали из контекста? Ребята, вы там совсем с цепи сорвались, страх потеряли, берега попутали. Уймитесь уже наконец со своими идиотскими предложениями.

Но Борис Чернышов, чтобы вы понимали, – это депутат, который предлагал наказывать преступников просмотром плохого российского кино, отменить домашние задания в школах, перейти на юлианский календарь и признать рестораны фастфуда иностранными агентами.

Алексей Ковалёв:

Со всеми этими либертарианскими чиновницами и чиновниками, которые с регулярностью времён года вылезают и говорят что-нибудь заведомо возмутительное, демонстративно гоняют по встречной или демонстрируют свежий шоппинг в инстаграме (то же самое касается всяких кокориномамаевых и прочих катализаторов народного гнева), дело такое. Если история длится дольше одного дня и её подхватывают государственные агентства, то перед нами очередной случай обмана. Какую-нибудь мелкую сошку совершенно не жаль скормить кровожадным народным толпам, чтобы поддерживать иллюзию саморегуляции элит. Это всё происходит раз за разом по одному и тому же сценарию — какой-нибудь другой чиновник, с такими же взглядами и такой же женой в инстаграме, возмущается и требует учредить специальную комиссию по укреплению ответственности, Госдума что-то в очередной раз предлагает, в утреннем эфире беснуется Соловьёв, и всё при этом остаётся на своих местах. Провинившегося могут даже демонстративно уволить, но в целом история не производит ничего, кроме кликбейта для анонимных оппозиционных твиттеров в духе Усов Пескова и их тактических союзников в этом обществе спектакля в виде государственных СМИ. Не надо в этом участвовать, лайкать, расшаривать, рисовать смешные мемы и писать стихи.