Уволился сотрудник "Медузы", который обвинил главреда в харассменте

Сотрудник "Медузы", обвинивший главного редактора издания Ивана Колпакова в домогательствах к своей супруге, уволился по собственному желанию. Об этом сообщила генеральный директор проекта Галина Тимченко на своей странице в Facebook.

Сотрудник издания заявил, что если Колпаков останется главным редактором, то он уволится. Ранее совет директоров "Медузы" разрешил вернуться Колпакову к работе. В октябре он был отстранён от своей должности на две недели на время расследования инцидента. В совете директоров издания, его действия признали "неприемлемыми", однако подчеркнули, что это был "разовый" случай. Руководство портала расценило наказание, которое понёс главный редактор, как "достаточное".

Коллектив издания пообещал выработать систему правил поведения, чтобы в будущем обеспечить справедливую реакцию на подобные происшествия.

"Медуза" была запущена в октябре 2014 года. Костяк команды журналистов на момент запуска составили бывшие сотрудники российского сайта "Лента.ру", главным редактором которого была Тимченко. Она была уволена из этого издания в марте 2014 года по решению акционера Александра Мамута. Колпаков возглавил издание в январе 2016 года, а Тимченко осталась генеральным директором сайта.