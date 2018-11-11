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Археология. Будущее

Революция на колесах. Эфир в 21:05

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Станет ли электромобиль транспортом будущего?

Крупнейшие автопроизводители и правительства целых стран объявляют о полном переходе на электромобили в течение 10-20 лет. Означает ли это полный отказ от двигателей внутреннего сгорания? Станет ли электромобиль более экологичной альтернативой? И что это значит для России, страны огромных расстояний и слабой инфраструктуры?

В эфире Леонид Голованов, заместитель главного редактора «Авторевю», и Владимир Пирожков, промышленный дизайнер, директор инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «КИНЕТИКА» НИТУ «МИСИС». Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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