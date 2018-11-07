Ведущий программы "Время" назвал Серебренникова порядочным человеком

Ведущий вечерних новостей на "Первом канале" Кирилл Клейменов назвал Кирилла Серебренникова порядочным человеком и одарённым режиссёром. "В России судьба художника бывает драматична. Бывает и трагична, говоря прямо. Чего уж. Но это всегда судьба. Большими буквами. А не биография", заявил Клейменов в эфире программы "Время".

В среду, 7 ноября, Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело "Седьмой студии", одним из обвиняемых по которому проходит художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников.

На скамье подсудимых также нескольких его коллег – бывший продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, гендиректор этой организации Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Прокурор на заседании суда огласил обвинительное заключение.

Следствие считает, что подсудимые похитили 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект Платформа. Серебренников и его коллеги вину не признают. Поддержать их к зданию суда в среду пришли десятки людей - среди них известные актеры и режиссеры.