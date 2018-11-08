Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

Без анонимности. Мессенджеры обяжут проверять пользователей

Смотреть комментарии

Правительство России утвердило постановление о проверке пользователей мессенджеров по номеру телефона. Эта мера должна уничтожить анонимность общения, так как каждый пользователь мессенджеров будет зафиксирован в базе сотового оператора. Без идентификации воспользоваться мессенджером будет невозможно. Однако пока что текст постановления оставляет больше вопросов, чем ответов.

Через полгода постановление вступит в силу, и организаторы мессенджеров должны будут получать от пользователя его номер телефона, а затем отправлять его оператору связи, чтобы подтвердить личность пользователя. В течение 20 минут оператор должен ответить, есть ли в базе данных информация об этом абоненте. Если сведений об абоненте нет, то организатор мессенджера обязан не допускать пользователя к обмену сообщениями. Если же номер есть, то оператор делает запись в базе данных о том, что этот абонент использовал конкретный мессенджер. Также в базу вносится уникальный код идентификации пользователя, который был выделен организаторами мессенджера.

Но как быть, например, пользователям корпоративных сим-карт? Или детям, которые пользуются сим-картами, которые зарегистрированы на родителей? И что делать мессенджерам, которые не требуют от пользователей номера телефона? В тексте постановления нет ответа ни на один из этих вопросов. Видимо, проработать все это придется в следующие полгода, которые остались до вступления в силу постановления.

Основатель Фейсбука Марк Цукерберг представляет новую платформу Messenger. Калифорния, 2015 год
Основатель Фейсбука Марк Цукерберг представляет новую платформу Messenger. Калифорния, 2015 год

Это постановление объясняет одно из положений закона, который уже действует с 1 января этого года. Речь идет о Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 101 и 154 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", где прописана обязанность идентифицировать пользователей мессенджеров. Новое постановление лишь немного уточняет детали и чуть более подробно описывает механизм взаимодействия с операторами связи.

Если сопоставить два этих документа, то можно сделать вывод, что новые правила распространяются только на мессенджеры, которые зарегистрированы в реестре организаторов распространения информации. То есть Facebook, WhatsApp, Instagram и Skype формально не подпадают под правила нового постановления. А ВКонтакте или заблокированный Telegram можно обязать проводить идентификацию пользователей.

ВКонтакте – лидер по количеству возбужденных уголовных дел за публикации и репосты

Журналист Александр Плющев в своей колонке на Deutsche Welle предположил, что целью этого постановления была сеть ВКонтакте. Пока что ВКонтакте –лидер по количеству возбужденных уголовных дел за публикации и репосты. Также эта соцсеть предоставляет правоохранительным органам большой объем сведений о своих пользователях еще до письменного запроса. Однако использование чужого или иностранного номера может усложнить процесс идентификации. Новое постановление должно решить эту проблему, так как гарантирует идентификацию пользователя – иначе воспользоваться мессенджером будет невозможно.

Исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев считает, что разобраться в этом постановлении достаточно сложно, так как непонятно, на кого рассчитаны эти правила.

– Документ достаточно важный, и я пытался его проанализировать, но качество руководящих документов в области связи и IT становится все хуже. Сразу же в первом пункте есть понятие "организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями". С точки зрения логики кажется, что это мессенджеры, но понятие "мессенджер" очень размытое. В законе об информации сказано, что это организатор распространения информации. К ним относятся те, кого занесли в Реестр организаторов распространения информации, а там тоже тот еще бардак: там Яндекс, Mail.Ru Group, ВКонтакте и все такое. Но там есть, например, еще психиатрическая больница и какие-то совершенно странные личности. Но организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями там нет. Кроме того, в постановлении недостаточно четко описано как это будет работать с технической точки зрения и кто за все это будет платить.

Появляются закономерные вопросы: за чей счет, зачем, и как мы будем вообще это делать?

Возьмем, например, "Тамтам" Mail.ru. Он организатор обмена мгновенными сообщениями? Наверное, с точки зрения логики, да. Но он не входит в Реестр организаторов распространения информации. Допустим, договорились, что "Тамтам" будет этим сервисом. Он должен каким-то образом наладить отношения с операторами связи. Пусть это будут только пять-шесть российских операторов и еще виртуальные мобильные операторы. Допустим, со всеми договорились, но это расходы: это какая-то информационная система, это люди. В общем, посадили их на деньги. А если сервис обмена мгновенными сообщениями не пользуется идентификацией по телефонному номеру? В качестве примера – мессенджер Фейсбука, он не пользуется идентификацией по телефонному номеру. Что, он теперь должен вводить такую идентификацию? Ладно, допустим, у "Тамтам" есть идентификация по телефонному номеру. Теперь ему надо понять, какому оператору связи он должен отправить номер для подтверждения. Совершенно непонятно, как это сделать. И появляются закономерные вопросы: за чей счет, зачем, и как мы будем вообще это делать? То есть это такой бардачный документ, непонятно для чего, непонятно зачем, и совершенно не ясно, как его исполнять.

Это писали люди, которые не понимают, как эта система вообще работает

В этом постановлении описывается некая процедура, которую они себе как бы представляют, но никогда вручную ее не делали. И они плохо себе представляют, как эти процессы на самом деле происходят. Именно так и пакет написан, и обороты очень похожи – это писали люди, которые не понимают, как эта система вообще работает.

Михаил Климарев предполагает, что это постановление ждет судьба "пакета Яровой" – он существует, но не работает. Зарубежные мессенджеры вряд ли на это пойдут, а те, кто согласится, автоматически станут менее конкурентоспособными. К тому же для выполнения этого постановления придется тратить деньги. И может так случиться, что эти деньги будут потрачены зря.

Акция в поддержку Telegram в Москве 30 апреля 2018 года
Акция в поддержку Telegram в Москве 30 апреля 2018 года

– Приведу пример из опыта работы на телеком-рынке. Еще до Яровой вводили так называемый СОРМ-3. Был такой случай, что не очень мелкий региональный оператор вызвался реализовать полностью СОРМ-3. У них был расчет, что они сейчас вперед сделают это все, а остальные просто окажутся в неконкурентном положении, у остальных будут проблемы, а у них проблем не будет. А вышло с точностью до наоборот. Они потратили, условно, 50 миллионов рублей на покупку и внедрение этой системы, а больше никто ничего не сделал. А потом появился "пакет Яровой", и там уже речь пошла про другие суммы. Я не понимаю, как можно заставить это работать. С другой стороны, точно такая же ситуация была с идентификацией в wi-fi сетях. Почти никто сразу этого делать не стал, и никто этого не делает, пока не проверит Роскомнадзор. И здесь, скорее, будет то же самое: постановление будет висеть, применять его будут выборочно.

Для пользователей новые правила грозят в первую очередь тем, что общение в мессенджерах перестанет быть анонимным. Каждого пользователя легко можно будет идентифицировать с помощью запроса информации у сотового оператора, который будет хранить данные об использовании мессенджера конкретным абонентом под уникальным кодом идентификации. Кроме того, это может доставить банальные неудобства: 20 минут ожидания перед идентификацией, неясная схема использования мессенджеров детьми и так далее.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG