Без анонимности. Мессенджеры обяжут проверять пользователей

Правительство России утвердило постановление о проверке пользователей мессенджеров по номеру телефона. Эта мера должна уничтожить анонимность общения, так как каждый пользователь мессенджеров будет зафиксирован в базе сотового оператора. Без идентификации воспользоваться мессенджером будет невозможно. Однако пока что текст постановления оставляет больше вопросов, чем ответов.

Через полгода постановление вступит в силу, и организаторы мессенджеров должны будут получать от пользователя его номер телефона, а затем отправлять его оператору связи, чтобы подтвердить личность пользователя. В течение 20 минут оператор должен ответить, есть ли в базе данных информация об этом абоненте. Если сведений об абоненте нет, то организатор мессенджера обязан не допускать пользователя к обмену сообщениями. Если же номер есть, то оператор делает запись в базе данных о том, что этот абонент использовал конкретный мессенджер. Также в базу вносится уникальный код идентификации пользователя, который был выделен организаторами мессенджера.

Но как быть, например, пользователям корпоративных сим-карт? Или детям, которые пользуются сим-картами, которые зарегистрированы на родителей? И что делать мессенджерам, которые не требуют от пользователей номера телефона? В тексте постановления нет ответа ни на один из этих вопросов. Видимо, проработать все это придется в следующие полгода, которые остались до вступления в силу постановления.

Это постановление объясняет одно из положений закона, который уже действует с 1 января этого года. Речь идет о Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 101 и 154 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", где прописана обязанность идентифицировать пользователей мессенджеров. Новое постановление лишь немного уточняет детали и чуть более подробно описывает механизм взаимодействия с операторами связи.

Если сопоставить два этих документа, то можно сделать вывод, что новые правила распространяются только на мессенджеры, которые зарегистрированы в реестре организаторов распространения информации. То есть Facebook, WhatsApp, Instagram и Skype формально не подпадают под правила нового постановления. А ВКонтакте или заблокированный Telegram можно обязать проводить идентификацию пользователей.

ВКонтакте – лидер по количеству возбужденных уголовных дел за публикации и репосты

Журналист Александр Плющев в своей колонке на Deutsche Welle предположил, что целью этого постановления была сеть ВКонтакте. Пока что ВКонтакте –лидер по количеству возбужденных уголовных дел за публикации и репосты. Также эта соцсеть предоставляет правоохранительным органам большой объем сведений о своих пользователях еще до письменного запроса. Однако использование чужого или иностранного номера может усложнить процесс идентификации. Новое постановление должно решить эту проблему, так как гарантирует идентификацию пользователя – иначе воспользоваться мессенджером будет невозможно.

Исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев считает, что разобраться в этом постановлении достаточно сложно, так как непонятно, на кого рассчитаны эти правила.

– Документ достаточно важный, и я пытался его проанализировать, но качество руководящих документов в области связи и IT становится все хуже. Сразу же в первом пункте есть понятие "организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями". С точки зрения логики кажется, что это мессенджеры, но понятие "мессенджер" очень размытое. В законе об информации сказано, что это организатор распространения информации. К ним относятся те, кого занесли в Реестр организаторов распространения информации, а там тоже тот еще бардак: там Яндекс, Mail.Ru Group, ВКонтакте и все такое. Но там есть, например, еще психиатрическая больница и какие-то совершенно странные личности. Но организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями там нет. Кроме того, в постановлении недостаточно четко описано как это будет работать с технической точки зрения и кто за все это будет платить.

Появляются закономерные вопросы: за чей счет, зачем, и как мы будем вообще это делать?

Возьмем, например, "Тамтам" Mail.ru. Он организатор обмена мгновенными сообщениями? Наверное, с точки зрения логики, да. Но он не входит в Реестр организаторов распространения информации. Допустим, договорились, что "Тамтам" будет этим сервисом. Он должен каким-то образом наладить отношения с операторами связи. Пусть это будут только пять-шесть российских операторов и еще виртуальные мобильные операторы. Допустим, со всеми договорились, но это расходы: это какая-то информационная система, это люди. В общем, посадили их на деньги. А если сервис обмена мгновенными сообщениями не пользуется идентификацией по телефонному номеру? В качестве примера – мессенджер Фейсбука, он не пользуется идентификацией по телефонному номеру. Что, он теперь должен вводить такую идентификацию? Ладно, допустим, у "Тамтам" есть идентификация по телефонному номеру. Теперь ему надо понять, какому оператору связи он должен отправить номер для подтверждения. Совершенно непонятно, как это сделать. И появляются закономерные вопросы: за чей счет, зачем, и как мы будем вообще это делать? То есть это такой бардачный документ, непонятно для чего, непонятно зачем, и совершенно не ясно, как его исполнять.

Это писали люди, которые не понимают, как эта система вообще работает

В этом постановлении описывается некая процедура, которую они себе как бы представляют, но никогда вручную ее не делали. И они плохо себе представляют, как эти процессы на самом деле происходят. Именно так и пакет написан, и обороты очень похожи – это писали люди, которые не понимают, как эта система вообще работает.

Михаил Климарев предполагает, что это постановление ждет судьба "пакета Яровой" – он существует, но не работает. Зарубежные мессенджеры вряд ли на это пойдут, а те, кто согласится, автоматически станут менее конкурентоспособными. К тому же для выполнения этого постановления придется тратить деньги. И может так случиться, что эти деньги будут потрачены зря.

– Приведу пример из опыта работы на телеком-рынке. Еще до Яровой вводили так называемый СОРМ-3. Был такой случай, что не очень мелкий региональный оператор вызвался реализовать полностью СОРМ-3. У них был расчет, что они сейчас вперед сделают это все, а остальные просто окажутся в неконкурентном положении, у остальных будут проблемы, а у них проблем не будет. А вышло с точностью до наоборот. Они потратили, условно, 50 миллионов рублей на покупку и внедрение этой системы, а больше никто ничего не сделал. А потом появился "пакет Яровой", и там уже речь пошла про другие суммы. Я не понимаю, как можно заставить это работать. С другой стороны, точно такая же ситуация была с идентификацией в wi-fi сетях. Почти никто сразу этого делать не стал, и никто этого не делает, пока не проверит Роскомнадзор. И здесь, скорее, будет то же самое: постановление будет висеть, применять его будут выборочно.

Для пользователей новые правила грозят в первую очередь тем, что общение в мессенджерах перестанет быть анонимным. Каждого пользователя легко можно будет идентифицировать с помощью запроса информации у сотового оператора, который будет хранить данные об использовании мессенджера конкретным абонентом под уникальным кодом идентификации. Кроме того, это может доставить банальные неудобства: 20 минут ожидания перед идентификацией, неясная схема использования мессенджеров детьми и так далее.