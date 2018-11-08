Евкуров просит Конституционный суд проверить договор с Чечней

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России с запросом о проверке соответствия Конституции соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Евкуров попросил также проверить утвердивший это соглашение закон республики, принятый Народным собранием Ингушетии 4 октября.

Ранее Конституционный суд республики по запросу группы депутатов Народного собрания признал закон неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы необходимо утвердить на референдуме.

В ответ глава Ингушетии заявил, что Конституционный суд республики не вправе был отменять соглашение о границе с Чечней. Евкуров считает, что договоры между двумя российскими субъектами, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом России.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызывал протесты в Ингушетии: по нему Чечне передается часть территории Сунженского района, который в республике считают своим.