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В Воронеже бывшей узнице концлагеря ампутировали здоровую ногу

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Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту ампутации здоровой ноги местной жительнице в городской больнице №3.

Дело квалифицировано по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

В полицию обратился сын 89-летней пациентки. Он сообщил, что 4 ноября его матери была проведена экстренная операция по ампутации ноги из-за гангрены, после завершения которой пенсионерка обнаружила, что ей отрезали не больную ногу, а здоровую.

Известно, что пострадавшая является бывшей узницей одного из нацистских концлагерей.

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