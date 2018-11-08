В Воронеже бывшей узнице концлагеря ампутировали здоровую ногу

Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту ампутации здоровой ноги местной жительнице в городской больнице №3.

Дело квалифицировано по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

В полицию обратился сын 89-летней пациентки. Он сообщил, что 4 ноября его матери была проведена экстренная операция по ампутации ноги из-за гангрены, после завершения которой пенсионерка обнаружила, что ей отрезали не больную ногу, а здоровую.

Известно, что пострадавшая является бывшей узницей одного из нацистских концлагерей.