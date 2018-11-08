Полиция США установила личность напавшего на бар в Калифорнии

Полиция США установила личность нападавшего в баре в пригороде Лос-Анджелеса. Как сообщил каналу CNN шериф oкpугa Beнтуpa Джефф Дин, стрельбу устроил 28-летний вeтepaн Kopпуca мopcкoй пexoты Дэвид Айан Лонг. По данным полиции, нападавший использовал пистолет калибра .45. Мотивы преступления до сих пор устанавливаются.

Жертвами стрельбы в баре в пригороде Лос-Анджелеса стали 12 человек. Одетый в черное мужчина забросал помещение дымовыми шашками и открыл огонь по посетителям. В перестрелку с ним вступили сотрудники полиции. По данным следователей, нападавший покончил с собой.

В момент нападения в баре находились около 200 человек. Среди посетителей вечеринки были люди, пережившие нападение на фестиваль кантри-музыки в 2017 году. Тогда были убиты 58 человек, более 500 – ранены.