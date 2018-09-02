Защитная улыбка, кризис науки и придуманная стрельба

1. Мир давно пытается понять, почему американцы все время улыбаются и являются ли их улыбки фальшивыми. Группа психологов из США и Северной Ирландии тоже задалась этим вопросом. Они сравнили то, насколько часто улыбаются жители разных стран, с гетерогенностью исторической миграции — то есть с тем, насколько много эти страны приняли мигрантов с 1500 по 2000 год и насколько разнообразные культуры эти мигранты представляли.

Выяснилось, что чем больше разных культур смешалось за последние 500 лет в населении страны, тем чаще ее жители улыбаются. Психологи считают, что это может объясняться универсальностью улыбки как средства коммуникации и предотвращения конфликтов: когда вы встречаете человека другой, непонятной, культуры, не понимающего вашего языка, единственным способом показать ему свои мирные намерения остаётся улыбка.

2. Улыбка помогает не только в межчеловеческом общении. Английские биологи выяснили, что даже козлы предпочитают общаться с людьми, которые улыбаются, и не хотят подходить к тем, у кого мрачное выражение лица.

3. В последние годы в специальной, а теперь уже и обычной, прессе много пишут о кризисе воспроизводимости в современной науке. Воспроизводимость — главный показатель качества научной работы: если другие ученые не могут повторить ваше исследование и получить те же самые результаты, такое исследование можно смело выбрасывать в мусор. И вот теперь выясняется, что таких мусорных, невоспроизводимых, исследований в науке неожиданно много. В отдельных областях науки, например, в медицине, доля невоспроизводимых исследований по некоторым оценкам доходит до 75%, а в онкологии — почти до 90%. Плохо с воспроизводимостью и в психологии, особенно социальной — там доля невоспроизводимых научных результатов может составлять около 60%. Даже в такой, казалось бы, «твердой» науке, как физика, за последние годы результаты нескольких громких экспериментов в конечном итоге не подтвердились.

Сами ученые воспринимают это как серьезную проблему. 52% исследователей, опрошенных журналом Nature, оценили кризис воспроизводимости как значительный. Ещё 38% не считают его значительным, но признают, что он есть. Отрицают существование кризиса только 3% опрошенных. Дискуссия идёт уже не о существовании кризиса, а о его причинах. Среди них называют негласное правило современной науки publish or perish (публикуйся или исчезни), заставляющее исследователей публиковать сырые и плохо проверенные результаты, а также то, что научные журналы, как и любые другие, любят печатать сенсационные статьи и очень неохотно берут к публикации ничуть не менее важные для науки результаты исследований, в которых проверяемая гипотеза не подтвердилась, что стимулирует ученых добиваться громкого результата любой ценой, временами даже ценой подтасовки данных.

Всего в опросе было названо 14 возможных причин кризиса, и пока научное сообщество решает, какая из них главная, информация о не подтвердившихся громких научных результатах продолжает поступать.

В понедельник большая международная группа ученых опубликовала результаты проверки 21 социально-психологического исследования, проведенного с 2010 по 2015 годы и опубликованного в двух из самых уважаемых научных журналов: том же Nature и Science. Проверяющие точно соблюдали инструкции авторов этих исследований и специально проводили их на впятеро большем количестве испытуемых, чем авторы (в социальных науках считается, что чем больше выборка, на которой проводится исследование, тем надежнее его результат). Из 21 проверенных исследований как-то подтвердились результаты только 13, причем измеренный при проверке эффект оказался в среднем примерно вдвое ниже, чем описываемый.

В числе прочих никак не подтвердились, например, широко освещавшиеся в СМИ исследования:

- О негативной связи аналитического мышления с религиозностью (его авторы утверждали, что чем активнее человек решает когнитивные задачи, тем меньше он верит в Бога).

- О том, что чтение «серьезной» художественной литературы помогает лучше пройти тест, используемый для определения аутизма (точнее, его отсутствия), то есть позволяет лучше понимать чужие эмоции.

- О том, что бедность сама по себе заставляет принимать плохие жизненные решения (люди, которым при случайном распределении досталось меньше ресурсов, перестают мыслить стратегически).

Самое печальное тут то, что, например, Гардиан, напечатавшая по следам одного из этих исследований целых две статьи о том, что чтение хороших книг развивает эмпатию, наверняка не посвятит столько же места объяснению того, что эта теория не подтвердилась — если вообще посвятит хоть сколько-то. Исследования опровергаются, но мифы, которые они создают, остаются.

4. Но хватит о серьезном, давайте о кошечках. Все англоязычные СМИ сообщают о том, что сельсовет новозеландской деревни Оумаи собирается запретить ее жителям держать кошек. Нет, котовладельцам не придется нести своих любимцев к ветеринару для усыпления: кошек, которые уже живут в деревне, стерилизуют, чипируют и позволят умереть от старости. Но новых кошек обитатели Оумаи заводить уже не смогут. Делается это ради биологического разнообразия, которому кошки якобы угрожают, охотясь на местных птиц, ящериц и даже насекомых. Инициатива запрета исходит от местного фонда защиты природы. «Мы не кошконенавистники, - заявил прессе его председатель, - но мы хотим, чтобы кошковладение было ответственным». Знаем-знаем: «Мы не кошконенавистники, просто мы ненавидим кошек».

5. В западной деловой прессе часто обсуждается то, какой стресс испытывают начальники, вынужденные сообщать подчиненным об увольнении. Бизнес-издания публикуют статьи под названиями «5 способов вежливо уволить сотрудника» и «10 вещей, которые нельзя говорить при увольнении». А вот у японцев, оказывается, противоположная проблема: там сотрудники не могут сказать начальству, что они решили уволиться. Чтобы помочь им с этой проблемой, два молодых японских предпринимателя создали стартап Exit, который вместо вас сообщит руководству компании, что вы больше не собираетесь в ней работать. Стоит услуга совсем недешево: 50 тысяч йен (около 450 долларов), но за первый же год своего существования фирма уже успела обслужить около 800 клиентов.

6. В Австрии и Польше обсуждают отказ Вены устанавливать в городе подарок польских властей — памятник польскому королю Яну Собескому, который в 1683 году спас город от стоявшей под его стенами 200-тысячной армии и остановил продвижение турок в Европу. Установка памятника в принципе была согласована ещё несколько лет назад, когда к нему не было даже эскизов, но теперь, когда бронзовый монумент уже отлили, власти Вены внезапно сдали назад, называя в качестве причины «антитурецкие настроения», которые памятник якобы может разжечь.

Поляки, разумеется, оскорблены в лучших чувствах и обвиняют австрийцев в трусости. Но пресса соседней с Польшей и Австрией Чехии, где эту историю тоже заметили, цинично замечает, что боязнь обидеть турок — просто удобный предлог, и на самом деле Вена не хочет брать статую из чисто эстетических соображений. Вы можете оценить этот аргумент сами, посмотрев на фотографию монумента.

Совсем отказываться от памятника Собескому Вена, кстати, не собирается, и уже объявила международный конкурс на новый проект. А не принятую австрийцами скульптурную композицию в результате установят в Кракове.

7. Этой весной американское Министерство образования выпустило доклад, в котором говорилось что в 2015-2016 школьном году 235 школ страны сообщили о инцидентах, связанных с применением огнестрельного оружия. Общественная американская радиостанция NPR (которую никак нельзя упрекнуть в любви к огнестрельному оружию) решила сделать об этом материал и неожиданно обнаружила, что подавляющего большинства этих инцидентов в реальности просто не было. Журналистам удалось найти подтверждения только 11 случаев стрельбы из заявленных 235. В 161 случае школы признались, что ничего подобного у них не происходило, либо не смогли предоставить никаких свидетельств произошедшего. Ещё в 4 случаях инциденты, как-то связанные с оружием, действительно имели место, но до выстрелов, даже в воздух, дело не дошло. Оставшиеся школы просто не ответили на вопросы корреспондентов радиостанции. Подобный же результат — около 10 случаев стрельбы в школах вместо 235 — получили в результате собственного расследования и правозащитники из неправительственной организации ACLU. NPR проинформировала обо всём этом Министерство образования. Министерство приняло информацию к сведению, но опубликованную статистику исправлять не собирается.

8. Два американских психолога, один по происхождению немец, другой — китаец, обнаружили, что американцы европейского и азиатского происхождения по-разному планируют время. Поставленный ими эксперимент показал, что евроамериканцы предпочитают начинать с самых неприятных дел, а самые приятные оставлять «на сладкое», а азиомериканцы распределяют дела более равномерно и чаще переключаются с приятных дел на неприятные и обратно. Если верить советскому разведчику Штирлицу и израильско-американскому психологу, нобелевскому лауреату Даниелу Канеману, правильно поступают европейцы — запоминается всегда именно последнее дело. Или, может, у азиатов и память устроена как-то иначе?

9. Во Франции в связи с началом школьного года пишут, что от 2% до 5% детей школьного возраста страдают «школофобией», то есть настолько боятся школы, что физически не способны заставить себя в неё ходить. Это настоящая болезнь, признанная медиками — но многие учителя считают таких детей просто прогульщиками.

10. Британские (а также французские, канадские и швейцарские) ученые протестировали 2,5 миллиона человек со всего мира и обнаружили, что жители богатых стран лучше ориентируются в пространстве, чем жители бедных. Проверить навигационные способности 2,5 миллиона человек ученым удалось, создав специальную игру для мобильных телефонов Sea Hero Quest и разместив её в App Store и Google Play. Сыгравшие в игру (и принявшие тем самым участие в эксперименте) оценивают её весьма высоко, но замечают, что её довольно сложное управление довольно плохо работает на старых и слабых телефонах, и задаются логичным вопросом: возможно, у жителей богатых стран не более развитые навигационные способности, а просто более дорогие смартфоны?