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В Волгограде на свалке рядом с полицией нашли листы уголовных дел

Иллюстративное фото

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В Волгограде на свалке рядом с одним из отделов полиции нашли листы уголовных дел и документов. Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации местных СМИ, свалка находится в 30 метрах от одного из отделов полиции Волгограда. В правоохранительных органах заявили о начале проверки и пообещали привлечь к ответственности виновных сотрудников.

В августе в Москве было обнаружено заброшенное отделение полиции и упраздненной Федеральной миграционной службы, в котором оставили сотни различных документов. Тогда правоохранители пообещали завести уголовное дело по факту халатности.

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