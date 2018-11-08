В Испании расследуют подготовку покушения на премьер-министра

Полиция Испании задержала мужчину, который планировал покушение на премьер-министра Педро Санчеса. В доме подозреваемого прошел обыск, там обнаружили арсенал оружия, сообщает газета Publico.

Уточняется, что полицейская операция прошла в городе Терраса недалеко от Барселоны три недели назад, но ее подробности стали известны только в четверг. Задержанный работал в частном охранном предприятии и обладал лицензией на ношение оружия. По данным следствия, он планировал отомстить главе правительства за планы властей провести эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко.

В конце августа правительство Испании одобрило перезахоронение останков Франко. В настоящее время его останки находятся в мемориальном комплексе "Долина павших", расположенном в окрестностях Мадрида. Мемориал часто использовался националистами для церемоний и празднования юбилеев Франко.

Инициативу перезахоронить диктатора с самого начала поддерживал премьер-социалист Педро Санчес. По его словам, Испания как устоявшаяся европейская демократия не может позволить себе символов, разделяющих испанцев. Против эксгумации выступает правоцентристская Народная партия.

Франсиско Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год – после того как возглавляемые им националисты одержали победу над республиканцами в гражданской войне. Во время конфликта погибли около полумиллиона человек.