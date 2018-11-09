Активистку Ольгу Шалину, вскрывшую вены, арестовали на 5 суток

Активистку незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольгу Шалину арестовали на пять суток, признав ее виновной в мелком хулиганстве, сообщает "Медиазона". Поводом послужила акция Шалиной на выставке полицейской технике в Москве, во время которой активистка вскрыла вены.

25 октября Шалина пришла на выставку "Интерполитех", залезла на автозак, раскидала листовки с критикой ФСИН, после чего порезала себе руки. Этим она хотела привлечь внимание к проблеме нарушения прав заключенных и насилия в колониях и тюрьмах.

Активистку задержали и доставили в больницу. Позже в отношении Шалиной возбудили дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе "сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний". Однако уже на следующий день прокуратура закрыла дело.

Во вторник стало известно, что на Шалину составили протокол о мелком хулиганстве.