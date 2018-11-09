Шпионский скандал между Австрией и Россией: главное

Полковник австрийской армии в отставке задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. Он работал на российские спецслужбы около двадцати лет, утверждает следствие. В Россию отменён визит главы австрийского МИД, на свадьбе которой был Путин. Что известно о деле?

70-летний полковник работал на российскую разведку 20 лет

Неназванный полковник австрийской армии с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, утверждает следствие. Он занимал непримечательный пост в штабе австрийской армии и каждые две недели встречался со своим российским куратором и получал от него задания.

Добытые сведения он передавал с помощью зашифрованных писем или посредством спутниковой связи. За свою работу он получил около 300 тысяч евро. В 2006 году он пытался прекратить сотрудничество с российской разведкой. Но в итоге продолжил передавать данные.

Получить информацию о шпионаже Австрии удалось несколько недель назад за счёт разведки неназванной европейской страны, рассказал министр обороны страны Марио Кунасек. Газета Der Standard утверждает, что речь идёт о Германии. Россия заранее узнала, что шпионаж был раскрыт, и велела полковнику уничтожить все собранные данные. Однако он не успел этого сделать. Во время задержания у военного изъяли ноутбук, который сейчас изучают эксперты.

Австрия — один из главных союзников России в Евросоюзе. Теперь отношения будут хуже

Вена отказалась высылать дипломатов из Москвы из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Австрийская нефтяная компания OMV публично высказалась в поддержку российского проекта нефтепровода “Северный поток – 2”, несмотря на обещание администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции против компаний, участвующих в проекте. В августе 2018 года президент России Владимир Путин ездил на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, где, в частности, танцевал с невестой. Теперь эти отношения могут быть осложнены.

Канцлер Австрии Себастьян Курц резко осудил действия России и заявил, что шпионаж против нейтральной страны недопустим. Вена ждёт от Москвы объяснений по этому делу, добавил Курц. Австрия отменит запланированный на декабрь визит Карин Кнайсль в Москву. Она заявила, что отношения между Россией и Австрией могут сильно осложниться, если факт шпионажа подтвердится.

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер вызван в пятницу в МИД РФ из-за заявлений Вены о шпионаже.

Подозреваемому в шпионаже полковнику австрийской армии грозит два года заключения.