Главный редактор “Медузы” Иван Колпаков подал в отставку 

Главный редактор расположенного в Латвии русскоязычного сайта Meduza.io Иван Колпаков подал в отставку. Об этом сообщается на сайте издания. Решение связано с обвинениями в домогательствах, которые выдвинула против него жена одного из сотрудников издания.

В октябре Колпаков был отстранён от своей должности на две недели после того, как против него были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении.

На вечеринке, посвящённой дню рождения издания, он прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников "Медузы" и заявил: "ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет".

6 ноября совет директоров издания признал действия Колпакова "неприемлемыми", однако подчеркнул, что это был "разовый" инцидент и разрешил ему вернуться к работе. Решение вызвало резкую критику со стороны части читателей издания.

Сотрудник издания, обвинивший его в домогательствах, уволился.

Колпаков решился на отставку, заявив, что это "единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб".

В своём фейсбуке Колпаков заявил, что отказывается признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах. Но считает, что оказался в ситуации, когда "невозможно и бессмысленно себя защищать".

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора "Медузы".

"Медуза" была запущена в октябре 2014 года. Костяк команды журналистов на момент запуска составили бывшие сотрудники российского сайта "Лента.ру". Главный редактор издания Галина Тимченко была уволена из него в марте 2014 года по решению акционера Александра Мамута, с ней ушла большая часть сотрудников. Тимченко была первым главным редактором "Медузы". Колпаков — сначала её заместителем, а в 2016 году занял её пост.