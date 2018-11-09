В Омске на правозащитника составили протокол о неповиновении полиции

В Омске на правозащитника Валентина Кузнецова, выступающего против строительства "китайского городка", составили протокол о неповиновении полиции. Об этом сообщает "Новая газета".

Накануне правозащитнику позвонил следователь и пригласил на беседу. По мнению Кузнецова, это было сделано, чтобы выманить его. Правозащитника отвезли в суд, однако заседание перенесли на 14 ноября. Ему грозит до 15 суток ареста.

Ранее стало известно, что Кузнецова избили трое неизвестных, когда он приехал снимать строительство городка для трёх тысяч китайских рабочих, против которого выступают местные жители.

К правозащитнику подошли участковый инспектор и неизвестный, назвавшийся представителем собственника компании "СТГ-групп". Полицейский попросил Кузнецова предъявить удостоверение личности. Когда он направился к машине за документами, второй "представитель компании" попытался его схватить.

Кузнецов вырвался и пытался убежать, но ему преградили дорогу трое в гражданской одежде, как считает активист, это были сотрудники частного охранного предприятия. У правозащитника забрали телефон и удалили из него все данные, включая видео, которое он снимал во время общения с полицейским.