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Москва выразила протест Вене в связи со шпионским скандалом

Здание Министерства иностранных дел России в Москве

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Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с заявлением австрийских властей о подозрении в шпионаже в пользу Москвы бывшего полковника австрийской армии. В МИДе считают, что это привело к осложнению отношений между двумя странами.

Посол Австрии в пятницу был вызван в российское дипломатическое ведомство. В министерстве заявили, что публичные обвинения с австрийской стороны "вызывают недоумения".

Владимир Путин и Себастьян Курц на переговорах в Вене, 5 июня 2018 года
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Конец танцев с Путиным? В Австрии задержан российский шпион

9 ноября в Австрии был задержан 70-летний полковник австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Неназванный военный якобы с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Полковник занимал непримечательный пост в штабе австрийской армии и каждые две недели встречался со своим российским куратором, для получения заданий.

Канцлер Австрии Себастьян Курц резко осудил действия России и заявил, что шпионаж против нейтральной страны недопустим. Вена отменит запланированный на декабрь визит министра иностранных дел Карин Кнайсль в Москву. Дипломат заявила, что отношения между Россией и Австрией могут сильно осложниться, если факт шпионажа подтвердится.

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