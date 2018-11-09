Москва выразила протест Вене в связи со шпионским скандалом

Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с заявлением австрийских властей о подозрении в шпионаже в пользу Москвы бывшего полковника австрийской армии. В МИДе считают, что это привело к осложнению отношений между двумя странами.

Посол Австрии в пятницу был вызван в российское дипломатическое ведомство. В министерстве заявили, что публичные обвинения с австрийской стороны "вызывают недоумения".

9 ноября в Австрии был задержан 70-летний полковник австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Неназванный военный якобы с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Полковник занимал непримечательный пост в штабе австрийской армии и каждые две недели встречался со своим российским куратором, для получения заданий.

Канцлер Австрии Себастьян Курц резко осудил действия России и заявил, что шпионаж против нейтральной страны недопустим. Вена отменит запланированный на декабрь визит министра иностранных дел Карин Кнайсль в Москву. Дипломат заявила, что отношения между Россией и Австрией могут сильно осложниться, если факт шпионажа подтвердится.

​