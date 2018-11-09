Конец танцев с Путиным? В Австрии задержан российский шпион

Власти Австрии объявили в пятницу о задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Министерство иностранных дел Австрии выразило протест российскому послу. Отменен запланированный визит в Россию главы этого ведомства Карин Кнайсль.

Имя подозреваемого не называется. Министр обороны Австрии Марио Кунасек сообщил, что отставной полковник, житель Зальцбурга, работал на российские спецслужбы примерно 20 лет. По данным газеты Kronen Zeitung, с конца 1990-х годов он передавал российской военной разведке информацию об австрийской военной авиации и артиллерийских системах. В последние годы агент переключился на информацию общественно-политического характера – в частности, о миграционном кризисе, политике австрийского правительства в этом вопросе и общественной реакции на нее.

По данным издания, за свои услуги полковник получил около 300 тысяч евро. Газета отмечает, что "подозреваемый действовал очень профессионально". Занимая не слишком значительный пост в штабе австрийской армии, он каждые две недели встречался со своим российским куратором "Юрием" и получал от него задания. Добытые сведения агент передавал с помощью зашифрованных писем или посредством спутниковой связи.

Канцлер говорит ясно: "Шпионаж неприемлем!"

По словам министра Кунасека, подозреваемый уже пять лет находился в отставке. Данные о нем австрийским властям сообщили "спецслужбы дружественного государства", какого именно – не уточняется. Австрийская пресса отмечает, что агент, судя по всему, подозревал, что контрразведка вышла на его след, и попытался уничтожить компрометирующие его материалы – но не успел это сделать. Сообщается, в частности, об изъятии нескольких ноутбуков, содержащих информацию, которая может пролить свет на детали шпионской деятельности полковника.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, выступивший в пятницу утром на специальном брифинге, назвал "неприемлемым" шпионаж против нейтральных стран – именно таков с 1950-х годов международный статус Австрии. Курц отметил, что австрийские власти намерены более активно заниматься обеспечением безопасности страны, в том числе в области кибертехнологий, и координировать эти усилия с другими европейскими странами.

Отреагировала на случившееся и министр иностранных дел Карин Кнайсль. В интервью австрийскому информационному агентству АРА она отметила, что нынешний инцидент "может стать серьезным бременем для отношений между Австрией и Россией". Сама Кнайсль собиралась в Москву 2 декабря, где намеревалась провести переговоры в рамках российско-австрийского общественного форума "Сочинский диалог". Он был создан по инициативе президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Ван дер Беллена – для "неформального общения гражданских обществ".

Одним из самых обсуждаемых недавних актов российско-австрийского неформального общения был визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль в августе этого года. Тогда Путин в качестве почетного гостя даже станцевал с невестой, а в Европе заговорили о дальнейшем сближении Москвы и Вены.

Это сближение наметилось после прихода к власти в результате прошлогодних выборов коалиции консервативной Народной партии Себастьяна Курца и праворадикальной Партии свободы, у которой даже есть соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией". Лидер "свободных" Хайнц-Кристиан Штрахе неоднократно подвергал критике режим санкций Евросоюза против Кремля, хотя официально на последних саммитах ЕС Вена не выступала против их продления. Однако сейчас даже симпатизирующая правым пресса пишет, что такие происшествия подрывают взаимное доверие, а Путин "должен предложить что-то более серьезное, чем танец на свадьбе", если он надеется на прочное сотрудничество с Австрией.

Ситуацию для Радио Свобода комментирует австрийский политолог, профессор Центрально-Европейского университета Антон Пелинка.

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– Может ли случившееся означать начало конца теплых отношений между Веной и Москвой, символом которых стал танец Владимира Путина на свадьбе Карин Кнайсль?

Москва сможет ограничиться формальными сожалениями – и раздражение быстро пройдет

– Я сомневаюсь. Путин всегда может сказать, что это произошло без его ведома – тем более что агент, как утверждается, начал работать на Россию еще в 90-е годы, – выразить сожаление и так далее. Воздействие этого инцидента на российско-австрийские отношения, скорее всего, будет кратковременным. Отмена визита министра иностранных дел в Москву – это неизбежный в таких случаях дипломатический жест. Но в долгосрочной перспективе пророссийские интересы многих членов нашего правительства, прежде всего представляющих Партию свободы, скорее всего, возьмут верх. А эти интересы связаны с Россией. Так что Москва сможет ограничиться формальными сожалениями – и раздражение быстро пройдет.

– Но не факт, что такие сожаления последуют. Первая реакция Москвы была довольно резкой: австрийский посол вызван в МИД, а глава этого ведомства Сергей Лавров заявил, что "Австрия должна была напрямую адресовать России свои озабоченности и подозрения". Это не похоже на извиняющийся тон.

– Возможно, они раздражены тем, что наше правительство придало этой ситуации такую огласку. Как бы то ни было, когда я говорю, что в долгосрочной перспективе это происшествие не будет иметь большого эффекта, то имею в виду прежде всего влияние Партии свободы, в руках которой находятся министерства иностранных дел и обороны – хотя внешнюю политику держит под личным контролем канцлер Курц. Для Партии свободы максимально теплые отношения с Россией – можно сказать, одно из программных положений. Это исходит из во многом антизападной, точнее, антиевропейской – в смысле евроскептицизма и противостояния Европейскому союзу – ориентации Партии свободы.

– Означает ли это в таком случае, что в правящей коалиции возникнет напряжение – потому что Себастьян Курц и его Народная партия в целом вполне лояльны ЕС?

– Этот шпионский скандал – это, как бы то ни было, единичный случай. И, напомню, речь идет об отставном офицере, он уже был в отставке, когда Партия свободы получила после выборов контроль над министерством обороны – это случилось всего год назад. То есть эта шпионская афера началось задолго до того. Так что министр Кунасек и его однопартийцы с полным основанием могут развести руками и отрицать какую-либо свою вину или причастность к этому. И надеяться на то, что через неделю об этой ситуации никто не вспомнит.

– Этим летом поступали сообщения о том, что австрийская полиция в координации с министерством обороны инициировала обыски в офисе контрразведывательной службы, что Партия свободы стремится поставить под свой контроль все госструктуры, связанные с национальной безопасностью. Это так? Что там происходит?

– Да, это серьезная вещь, которая стала предметом специального парламентского расследования. Причем его инициировала не только оппозиция – вопросы возникли и у консерваторов, партнеров Партии свободы по коалиции. В связи с обысками в офисе контрразведки вновь зазвучали предупреждения о том, что Партии свободы нельзя давать полный допуск ко всем государственным секретам – потому что нет уверенности, что эти секреты не окажутся потом в ненадлежащих руках, так скажем.

Партии свободы нельзя давать полный допуск ко всем государственным секретам

– В годы холодной войны Вена как столица нейтральной страны пользовалась репутацией одного из "шпионских центров", где активность спецслужб разных стран была весьма высокой. Нынешний инцидент напоминает о том, что некоторые традиции не устаревают?

– Я не специалист в области разведки, но если исходить из той информации, которая была обнародована, то она касалась прежде всего Австрии – нашей оборонной промышленности, армии, каких-то политических вопросов вроде миграционного кризиса… С точки зрения формально-правового статуса Австрия нейтральна, хотя и окружена странами, входящими в НАТО. Но, хотя штаб-квартиры некоторых международных организаций находятся у нас, мы всё же не главный центр международной коммуникации. Если бы я руководил российской шпионской сетью, я бы гораздо большее внимание уделял Брюсселю, нежели Вене.

– Австрия объявила, что на задержанного агента ее "навели" спецслужбы некой дружественной страны – газеты называют Германию. Может ли этот инцидент способствовать большей координации между Австрией и другими странами Запада в сфере безопасности и защиты от внешних угроз, в том числе исходящих из России?

– Да и нет. Скандал, возникший после обысков в офисе спецслужбы BVT, в качестве одного из последствий имел ослабление связей и снижение уровня доверия между нашими службами безопасности и соответствующими ведомствами наших партнеров по ЕС. Сейчас оппозиция и те силы в правящей коалиции, которым эта ситуация не по душе, могут использовать шпионский скандал для того, чтобы бить в колокола по поводу необходимости большей координации с европейскими союзниками. Но, еще раз говорю, консерваторы и Партия свободы здесь гнут каждый свою линию.

– Может ли это в конечном итоге привести к кризису коалиции и даже развалу правительства Курца?

– На данный момент – не думаю. Правительство достаточно популярно, если судить по опросам. А пока это так, коалиция останется на месте, они всегда могут сказать: чего же вы хотите, если граждане нами довольны? – говорит австрийский политолог Антон Пелинка.