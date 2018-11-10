Трамп и Макрон поддерживают укрепление обороноспособности ЕС

Президенты США и Франции выступают за укрепление обороноспособности стран Европейского союза. Об этом Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявили перед началом переговоров в Елисейском дворце в Париже в субботу.

Оба лидера заявили, что поддерживают рост расходов стран ЕС на оборону и в частности на финансирование НАТО. Макрон при этом подчеркнул, что его предложения о развитии оборонного потенциала ЕС не противоречат общей позиции.

Ранее Трамп подверг критике слова Макрона о необходимости создания единых европейских вооружённых сил, назвав их "оскорбительными" для США. В недавнем интервью Макрон говорил, что такие силы должны быть готовы защищать Европу от Китая, России и даже США. В присутствии репортеров, однако, президенты эту тему не обсуждали.

На переговорах, как сообщалось ранее, лидеры Франции и США должны были затронуть темы Сирии, Ирана, Йемена, а также ракетного договора с Россией, из которого США пригрозили выйти.

Трамп приехал во Францию на мероприятия, приуроченные к сотой годовщине завершения Первой мировой войны. Основные торжества пройдут в воскресенье, когда в Париж приедут около 70 мировых лидеров, в том числе Владимир Путин. В твиттере Трамп написал, что "нет ничего лучше", чем праздновать завершение одной из самых кровавых войн в истории человечества.