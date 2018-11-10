В Москве напали на волонтёров отменённой конференции ЛГБТ+

В Москве неизвестный напал на волонтёров, участвовавших в подготовке семейной ЛГБТ+ конференции. Это произошло накануне вечером, после того, как само мероприятие отменили из-за многочисленных угроз в адрес организаторов и участников.

Когда волонтёры собирали оборудование, неизвестный распылил им в лицо газ из баллончика, после чего убежал, передаёт "МБХ-Медиа". Пострадавших увезли в больницу с ожогами глаз.

Конференция о проблемах семей и союзов, не вписывающихся в российскую политику, должна была пройти на московской площадке Гёте-института с 9 по 11 ноября. Ее отменили после сообщений с угрозами в социальной сети "ВКонтакте". Организаторам также угрожал по телефону петербургский анти-ЛГБТ активист Тимур Булатов, сообщал портал "ОВД-Инфо".