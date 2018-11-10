Пентагон прекратил дозаправку саудовских самолётов в воздухе

США прекратили воздушную заправку военных самолетов международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, действующей в Йемене. Саудовская Аравия подчёркивает, что США прекратили оказывать этот вид поддержки по просьбе Эр-Рияда. Саудовские военные способны проводить дозаправку самолётов в воздухе своими силами. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США поддерживают это решение.

Эти изменения произошли на волне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашогги и после того, как законодатели от обеих партий в Конгрессе США угрожали заблокировать эти заправки.

Пентагон обеспечивал 20 процентов технических мощностей для дозаправки самолётов коалиции, совершающих рейды в Йемен. Саудовская Аравия участвует в гражданской войне в Йемене с 2015 года. Счёт жертв этого конфликта превысил 10 тысяч, около двух миллионов стали беженцами.