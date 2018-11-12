На выборах главы Хакасии победил коммунист Валентин Коновалов

На выборах главы республики Хакасия, состоявшихся в воскресенье,победил единственный кандидат, коммунист Валентин Коновалов. По итогам обработки всех протоколов он набрал 57 с половиной процентов голосов избирателей. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России. Для победы кандидату от КПРФ было нужно собрать не менее 50 процентов голосов. Явка на выборах составила почти 44 процента.

На горячую линию Общественной палаты поступило свыше 30 обращений о нарушениях в ходе выборов, было зафиксировано несколько случаев незаконной агитации в день выборов. Главным нарушением в КПРФ считают организацию одновременного опроса "Народный глава", который проводился на ряде участков одновременно с голосованием за кандидата в губернаторы Хакасии.

9 сентября состоялся первый тур выборов главы Хакасии, в котором также победил Валентин Коновалов. Он получил 44 процента голосов. Кандидат от КПРФ должен был соперничать во втором туре с действующим губернатором от "Единой России" Виктором Зиминым. Однако глава региона отказался участвовать в голосовании, а позже подал в отставку. Вслед за ним с выборов снялись и остальные кандидаты.

Кандидатуру Коновалова так же пытались снять с выборов: избирком Хакасии направил в суд соответствующий иск, ссылаясь на формальные ошибки в регистрации кандидата. Позже иск отозвали. В ходе предвыборной кампании в Хакасии на кандидата от КПРФ оказывали давление. В столице Хакасии Абакане появились баннеры против Коновалова "Голосуй против. Выборы без выбора".