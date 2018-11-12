"Ему угрожает смерть". Россию просят не выдавать лидера талышей

Сторонники арестованного в Москве лидера талышского национального движения Фахруддина Абосзода утверждают, что в случае экстрадиции в Азербайджан ему угрожает смерть. Против Абосзода возбуждено два уголовных дела – его обвиняют в призывах против государства и в возбуждении национальной вражды. Он был арестован 6 сентября 2018 года и находится в московском СИЗО, ожидая экстрадиции. В 2010 году Фахруддин Абосзода получил убежище на территории России, заявив, что на родине ему угрожает опасность из-за политического преследования. Власти Азербайджана считают его сепаратистом: в 1993 году он создал непризнанную Талыш-Муганскую автономную республику.

К кампании за освобождение Фахруддина Абосзода присоединился московский стендап-комик талышского происхождения Идрак Мирзализаде, который в эфире программы "Вечерний Ургант" привлек внимание к аресту общественного деятеля и призвал освободить его.

Программа вышла в эфир Первого канала вечером 7 ноября. Комик выступал с миниатюрой о жизни белорусского мусульманина талышского происхождения в Москве. Своё выступление он закончил фразой "Свободу Фахрутдину Абосзода!", пояснив, что это фраза на самом деле ничего не значит.

"Это звучит так эпично в эфире Первого канала, как будто у меня есть какие-то политические убеждения", – заявил Мирзализаде. На следующий день комик пояснил в своём инстаграме, что на самом деле его фраза была политическим призывом остановить экстрадицию Абосзода в Азербайджан. "Мне нужно было что-то сделать, чтобы это смотрелось тут не так резко", – написал он. И объяснил, что считает: выдача общественного деятеля из России может стать для него смертным приговором.

Об этом Идрак Мирзализаде рассказал Радио Свобода:

У нас есть яркие примеры из прошлого, когда людей арестовывали и они умирали в тюрьме

– Фахруддин Абосзода – активный деятель талышской культуры. Талыши – это мой народ. Почему бы не поддерживать людей, которые делают что-то для народа? Мы не знаем точно, что ему грозит в случае депортации. Просто у нас есть яркие примеры из прошлого, когда людей арестовывали и в итоге они умирали в тюрьме. Талышское национальное движение – это условное название. У нас есть разные организации: международный фонд "Возрождение талышской культуры", есть Талышская национальная академия. Цель любой из этих организаций – возрождение культуры, сохранение языка и традиций. Ничего радикального в этих движениях нет.

Фахруддина Абосзода задержали 6 сентября 2018 года в подмосковных Люберцах. 12 июля Сабаильский районный суд Баку возбудил против него уголовное дело по статьям 281.2 и 283.1 УК Азербайджанской Республики, затем было принято постановление о привлечении к уголовной ответственности и избрана мера пресечения – арест на четыре месяца. Абосзода был объявлен в межгосударственный розыск. 7 сентября Люберецкий городской суд Московской области избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц для обеспечения выдачи в Азербайджан.

Талыши – проживающий на Южном Кавказе народ иранской языковой группы. Горная области Талыш примыкает к юго-западному побережью Каспийского моря (крайнимй юго-восток Азербайджана и северо-запад Ирана). Общая численность талышей составляет, по разным данным, от 250 до (включая народ тати) 600 тысяч человек. На протяжении многовековой исории талыши несколько раз предпринимали попытки государственной самоорганизации. Быт и культура талышей очень близки к азербайджанским.

Лидер Союза талышской молодежи Вунгар Дженгель напоминает, что в 1990-е годы в Азербайджане арестованы и осуждены на длительные сроки десятки деятелей Талыш-Муганской автономной республики. В их числе Альакрам Гумматов, Микаил Гаджиев, Аждар Гурбанов, Бахтияр Гаджиев, Умудвар Кальбиев, Али Насир, Зульфугар Керимов и др. Некоторые из них умерли в заключении. Поэтому Дженгель призывает российские власти не экстрадировать Абосзада в Азербайджан:

В Азербайджане ведется политика этноцида

– Проблема в том, что многие не понимают сути его идей о независимости Талышстана, которые он выдвигает с 2009 года. Они могут показаться радикальными. Но если глубоко изучать ситуацию талышей в Азербайджане, где, на мой взгляд, проводится политика этноцида, культурного уничтожения народа (нет ни школ, ни радио, ни телевидения и всего остального, что поддерживало бы сохранность этноса), то можно сказать, что альтернативная идея Фахруддина Абосзада является ответом на эту политику. С 1993 года, когда он был председателем народного меджлиса, то есть парламента Талыш-Муганской республики, вплоть до 2009 года Абосзода был сторонником автономии в составе Азербайджанской республики. Его радикализация, если можно так сказать, произошла не сразу. Этому способствовала кончина талышского ученого Нургузали Мамедова в тюрьме Азербайджана. Он был арестован по аналогичным статьям.

–​ Были ли случаи в Азербайджане, когда преследовали членов талышского национального движения или вообще талышей, которые хотят автономии?

Многие активисты арестованы, некоторые погибли в тюрьме

– В 1993 году была создана Талыш-Муганская автономная республика в составе Азербайджана. Об этом гласит конституционный акт, пункт 1.1 Талыш-Муганской автономной республики. Но она была упразднена. Многие активисты были арестованы. Некоторые погибли в тюрьме, некоторые спустя 8–10 лет вышли из тюрем, потеряв здоровье, но преследования продолжались. Одним из самых кощунственных актов был арест лояльного властям – это я особо подчеркну – ученого филолога Нургузали Мамедова в 2007 году. Он умер в тюрьме в 2009 году при весьма странных обстоятельствах. Были избиения его старшего сына, который тоже погиб, погибли другие члены его семьи. Это вызвало негодование в талышской среде. Спустя несколько лет был арестован редактор газеты "Голос талыша" Хилал Мамедов. Кстати, Нургузали Мамедов тоже был главным редактором этой же газеты. Он был арестован. Ему были инкриминированы аналогичные статьи. Он был осужден на пять лет, четыре из которых ему пришлось отсидеть.

–​ Почему власти Азербайджана преследуют лидеров талышского национального движения? Чем это движение может быть опасно для Азербайджана?

– То, что произошло в Нагорном Карабахе, было очень болезненно для Баку. Это до сих пор отражается на отношении азербайджанских властей ко всякого рода национально-культурным начинаниям национальных меньшинств. Это касается и талышей, и лезгин, и аварцев, и других народов. В XIX веке некоторые из этих народов имели свою государственность. У них есть традиции. Власти очень болезненно реагируют на проявления культурной идентичности этих народов.

– В чем это выражается?

– Например, недавно парламент Азербайджана принял кощунственный закон о запрете некоторых личных имен, которые кажутся им неблагозвучными или же оскорбительными. Этими именами нельзя называть детей. На самом деле, это нарушение свобод, потому что родители имеют право называть своего ребенка, как им хочется. Среди этих имен присутствовало слово "Талыш". Конечно, очень редко кто называет так своего ребенка, но сам этот закон вызвал негативную реакцию. Зачем это нужно было делать? Такое ощущение, что они сами это раздувают, – полагает лидер Союза талышской молодежи Вунгар Дженгель.

Директор азербайджанского информационного агентства "Туран" Мехман Алиев напоминает историю создания непризнанной Талыш-Муганской автономии:

После того, как пришел к власти Гейдар Алиев, все утихомирилось – лидеры сепаратистов были арестованы

– Фахруддин Абосзода – ученый, преподавал в университете. У него есть монографии и другие научные работы. Поначалу он был вроде бы обычным преподавателем – ничем не примечательный человек: нигде не выступал, ничего не говорил. Но в начале 1990-х годов Россия и другие советские республики объявили о своей независимости. И азербайджанцы тоже начали выяснять, кто они: часть называла себя тюрками, часть лезгинами, часть талышами. Процесс национального самосознания происходил тогда во всех республиках. 4 июня 1993 года в стране произошел переворот, когда при власти был "Народный фронт", а президентом Азербайджана был Абульфаз Эльчибей. На юге Азербайджана была провозглашена Талыш-Муганская республика. Абосзода стал председателем так называемого парламента этой самопровозглашённой республики. Ее лидером был полевой командир Альакрам Гумматов (сейчас живет в эмиграции в Голландии. –​ Прим. РС). После того, как пришел к власти Гейдар Алиев, все это утихомирилось: лидеров сепаратистского движения арестовали. Политика Гейдара Алиева была направлена на то, чтобы привести к согласию все этнические группы в стране. Он стал пресекать проявления националистов – и тюркских националистов, и талышских, и любых других.

– То есть в Азербайджане талышское национальное движение считается сепаратистским?

– Они заявили о создании независимой республики – это уже сепаратизм. Одно дело, когда ты говоришь о своих культурных и социальных правах, праве на образование и так далее – это не проблема. Но когда ты провозглашаешь независимость на части территории в составе какой-то страны, объявляешь о выходе из ее состава, это уже сепаратизм. Абосзода посадили, потом освободили. В 1995 году он уехал в Россию и с тех пор там живет. Но его позиция всегда менялась: то он поддерживал линию, которую проводил Гейдар Алиев, то выступал против этой линии. Он не всегда был радикальным сепаратистом. Но в последние годы его взгляды стали такими: культурная автономия и местное самоуправление нас не устраивает, нужно, чтобы это была отдельная республика со всеми своими полномочиями и так далее. Речь может идти о независимости южной части Азербайджана. В связи с этим, конечно, азербайджанская сторона стала предпринимать меры: заявления Абосзода расценили как попытку нарушения территориальной целостности, разжигание межнациональной розни, государственную измену. Я думаю, что против него выдвинуты очень серьезные обвинения, по которым ему может грозить до 20 лет лишения свободы, – полагает руководитель информационного агентства "Туран" Мехман Алиев.

В поддержку Фахруддина Абосзода выступают талышские общественные организации. Они обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой "предоставить Абосзода политическое убежище и остановить его экстрадицию в Азербайджан, где его ждет неминуемая расправа".