Умер Стэн Ли, создатель популярных персонажей комиксов

В Лос-Анджелесе 12 ноября в возрасте 95 лет умер Стэн Ли – американский писатель, актер и издатель, автор множества персонажей комиксов. Он был президентом и председателем совета директоров Marvel Comics.

Стэн Ли родился в Нью-Йорке, в еврейской семье выходцев из Румынии. Он окончил среднюю школу в Бронксе, работал во многих местах по разным специальностям. В октябре 1942 года был призван в армию США, прослужил до октября 1945 года.

Стэн Ли создал Marvel Comics в 1961 году вместе с Джеком Кирби. Они придумали "Фантастическую четверку", а позже создали Человека-паука, Невероятного Халка, Людей Икс, Железного Человека, Черную Пантеру и Мстителей.

С 1960-х годов Marvel Comics — одна из двух самых крупных американских компаний, выпускающих комиксы, наравне с DC Comics (чьими самыми известными персонажами являются Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина).