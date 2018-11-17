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С христианской точки зрения

Бог в тюрьме. Эфир в 18:30

Оглашение приговора по делу о мошенничестве лидера религиозной секты А. Попова "бога Кузи" в Москве

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Почему российский суд отправил в тюрьму "бога Кузю"? Об этом в программе "С христианской точки зрения" разговор с адвокатом Анатолием Пчелинцевым. Эфир в 18:32.

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