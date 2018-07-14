Миссионерство. Эфир в 17:05

Может ли вера не говорить о вере? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят лютеранский епископ Павел Бегичев и православный миссионер Дмитрий Пахомов. Эфир в 17:05.
Может ли вера не говорить о вере? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят лютеранский епископ Павел Бегичев и православный миссионер Дмитрий Пахомов. Эфир в 17:05.
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