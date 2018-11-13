Шадида Губашева, осуждённого за убийство политика Бориса Немцова, за нарушения режима перевели в колонию в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом "Росбалту" сообщили знакомые заключенного. По данным агентства, речь видимо идёт об исправительной колонии номер 3, которую называют "одной из самых суровых", где отбывают наказание осуждённые на пожизненный срок.

Сотрудники колонии не скрывали, что отправка Губашева в далёкую "ссылку" может использоваться в качестве примера другим осуждённым по делу об убийстве Немцова, чтобы были сговорчивее, пишет "Росбалт".

Ранее сообщалось, что за "систематическое злостное нарушение режима" на более жёсткие условия содержания был переведён другой осужденный по "делу Немцова" – Заур Дадаев.

"Росбалт" со ссылкой на неназванные источники писал, что всем осуждённым по делу об убийстве Немцова по прибытии в колонию предложили пройти проверку на полиграфе. После отказа некоторым из них назначили более строгие условия заключения. Хамзат Бахаев позже прошел допрос на полиграфе. По данным агентства, Бахаеву задавали вопросы о месте, где спрятано оружие, из которого был убит Немцов, и о других лицах, которые могли быть причастны к убийству.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле прошлого года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей преступления к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Организаторы и заказчики убийства установлены не были. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.