Против жителя приморского города Спасск-Дальний возбуждено уголовное дело за создание местного отделения Свидетелей Иеговы – запрещенной в России религиозной организации. Его обвинили в экстремизме и изъяли у него религиозную литературу в ходе обысков. По версии следствия, вменяемое ему правонарушение произошло в апреле этого года. Об этом сообщается на сайте следственных органов.

На прошлой неделе сообщалось о полицейских мероприятиях против последователей Свидетелей Иеговы в Красноярске и Новосибирске.

Правозащитный центр "Мемориал" признал преследуемых Свидетелей Иеговы политзаключёнными, общее число которых составляет не менее 62 человек. Из них 27 человек находятся под стражей, а 15 – под домашним арестом.

В апреле прошлого года Верховный суд признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Она была ликвидирована и запрещена на территории России.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека раскритиковал обвинения, выдвигаемые против граждан за то, что они "совместно читают Библию и молятся Богу". По мнению Совета, такое толкование противоречит правовой позиции Верховного суда и правительства. С призывами к российским властям прекратить преследования Свидетелей Иеговы обращались международные правозащитные организации. Репрессии против них осуждали в том числе американские власти.