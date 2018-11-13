Светлану Ганнушкину оштрафовали за пикет в поддержку Титиева

Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей председателя комитета "Гражданское содействие" Светлану Ганнушкину. Ее признали виновной в нарушении правил проведения публичных мероприятий из-за пикета в поддержку главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, сообщает "ОВД-Инфо".

Сама акция прошла 9 июля на Манежной площади. Вместе с Ганнушкиной тогда задержали члена совета "Мемориала" Олега Орлова.Его оштрафовали в сентябре по такой же административной статье и на такую же сумму.

Главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года. Полиция якобы обнаружила в его машине пакет с марихуаной. Через два дня Титиева арестовали, обвинив в хранении наркотиков в крупном размере.​

Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили. Международные правозащитные организации, российские оппозиционные политики и общественные деятели неоднократно выступали с призывами освободить Титиева. В "Мемориале" уверены, что его арест связан с тем, что глава Чечни Рамзан Кадыров хочет избавиться от присутствия в республике правозащитного центра.