Старейшины Чечни выступили на суде в защиту Оюба Титиева

В Шалинском районном суде Чечни, где проходят слушания по делу главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, старейшины города Курчалой, в котором проживал правозащитник, выступили в качестве свидетелей защиты.

Пятеро пожилых жителей Курчалоя охарактеризовали Титиева как "человека исключительной порядочности, которого нельзя даже заподозрить в употреблении алкоголя или наркотиков".

"Новая газета", освещающая судебное разбирательство, отмечает, что "выступления "стариков" на стороне защиты — большая неожиданность для обвинения в этом процессе", ведь свидетельства сотрудников полиции "сильно падают в цене на фоне выступлений старейшин, чье слово на Кавказе традиционно считается непререкаемым".

Главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года. Полиция якобы обнаружила в его машине пакет с марихуаной. Через два дня Титиева арестовали, обвинив в хранении наркотиков в крупном размере.

Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили. Международные правозащитные организации, российские оппозиционные политики и общественные деятели неоднократно выступали с призывами освободить Титиева. В "Мемориале" уверены, что его арест связан с тем, что глава Чечни Рамзан Кадыров хочет избавиться от присутствия в республике правозащитного центра.

18 мая стало известно, что из вещдоков по делу Титиева пропали его личные вещи, видеорегистратор и оборудование, которое отслеживало маршрут и местонахождение его автомобиля. Кроме того, ручка и замок машины оказались повреждены — дверь можно было открыть без ключа.

Позже выяснилось, что один из понятых, присутствовавших при обыске автомобиля Титиева, во время которого у того были якобы обнаружены наркотики, работал в полиции.

Следующее судебное заседание по делу правозащитника назначено на 19 ноября. На нем продолжат выступать свидетели защиты.