Amnesty International поддержала Титиева, Нагавкина и Рудомаху

Международная правозащитная организация Amnesty International направила президенту России Владимиру Путину петицию с требованием освободить Оюба Титиева и Игоря Нагавкина и расследовать нападение на Андрея Рудомаху. Больше всего подписей собрано в Дании, Нидерландах и Бельгии.

Активисты правозащитной организации Amnesty International собрали по всему миру почти 170 тысяч подписей под петицией президенту России Владимиру Путину с требованием освободить главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева и волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, а также расследовать нападение на краснодарского эколога Андрея Рудомаху. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на российском сайте Amnesty в пятницу, 26 октября.

Больше всего подписей собрано в Дании (более 40 тысяч), Нидерландах (более 36 тысяч) и Бельгии (более 27 тысяч). В сообщении отмечается, что в кампании в поддержку российских правозащитников участвовали активисты Amnesty International даже в таких странах, как Венесуэла и Малайзия. Всемирная акция солидарности с российскими правозащитниками стартовала 14 июня – в разгар проходившего в России чемпионата мира по футболу.

Главу грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева задержали 9 января по обвинению в перевозе 180 граммов марихуаны в своем автомобиле. Правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили сами полицейские. Руководитель волгоградского отделения движения "За права человека" Игорь Нагавкин находится под арестом по подозрению в покушении на кражу покрышки полицейской машины. Сам он связывает уголовное дело с его правозащитной деятельностью. Координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху жестоко избили в декабре 2017 года, когда его организация выявила незаконную постройку церкви и винзавода на территории лесного фонда. Нападавшие на активиста так и не были найдены.