В Красноярске освободили директора пансионата, где умирали пациенты

Емельяновский районный суд в Красноярском крае приговорил директора пансионата "Калина красная" Евгения Жданова к полутора годам лишения свободы. Его признали виновным в некачественном оказании услуг, повлекшем смерть 18 постояльцев, и освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

О решении суда говорится в материалах дела, опубликованных на сайте ведомства. Уголовное дело было возбуждено в июле 2016 года, следствие по нему заняло около года.

​По данным прокуратуры, больным пациентам не вызывали в нужный момент скорую помощь и это, по мнению обвинения, становилось причиной их смерти. Для пожилых людей были созданы опасные условия пребывания. Постояльцев не кормили, запрещали гулять на улице и ограничивали посещение родственников. Все случаи гибели произошли с 2011 по 2016 годы.

По словам родственников скончавшихся, пенсионеры прибывали в частный дом престарелых в "относительно стабильном состоянии здоровья" и буквально через несколько месяцев умирали. Причиной смерти в большинстве случаев становилась острая пневмония, у одного пациента случился внезапный сердечный приступ, еще несколько человек умерли после комы, вызванной сахарным диабетом.

Сам руководитель "Калины красной" Жданов утверждал, что дело сфабриковано, и все обвинения отрицал. За каждого пенсионера в месяц он получал до 30 тысяч рублей и смерть была ему не выгодна, говорил он. Однако в Следственном комитете региона заявили, что за многих постояльцев оплата была внесена на несколько месяцев вперед, а в случае смерти деньги не возвращали.