Суд в Австрии отказался арестовывать предполагаемого шпиона РФ

Земельный суд Зальцбурга отказался арестовывать австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом пишет во вторник австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на постановление суда, который отклонил поданное накануне заявление прокуратуры. О причинах решения не сообщается.

По данным издания, следствие вменяет предполагаемому шпиону две уголовные статьи — о разглашении государственной тайны и о разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.

Как утверждается, задержанный на прошлой неделе военнослужащий Австрии с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За 20 лет сотрудничества с Москвой он получил около 300 тысяч евро. Обвиняемый дал признательные показания. Из-за этого инцидента министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию.

Накануне сообщалось​, что информацию о работающем на Россию отставном австрийском полковнике Вена получила от британской разведки.

Двумя днями ранее стало известно о раскрытии еще одного российского шпиона — сотрудника австрийского Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом. В отличие от отставного полковника, подозреваемый имел доступ к секретным данным, которые передавал кураторам в России, считают правоохранительные органы.