CNN подал в суд на Дональда Трампа и его администрацию. Иск связан с лишением аккредитации журналиста телеканала Джима Акосты. Ему ограничили доступ в Белый дом после пресс-конференции президента США по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

На этой пресс-конференции Акоста, в частности, поинтересовался, почему Трамп в предвыборных речах называл мигрантов "захватчиками". Журналист CNN также спросил, не опасается ли президент расследования его предполагаемых связей с Россией.

Трамп отказался отвечать и назвал Акосту "грубым и ужасным человеком". После этого корреспондента CNN лишили аккредитации. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс позднее обвинила журналиста в неподобающем поведении. По ее словам, Акоста, пытаясь вернуть себе микрофон, якобы намеренно коснулся руки девушки-стажерки.

Пользователи соцсетей и СМИ обвинили Белый дом в подделке видео этого инцидента.

В иске против Трампа CNN также указал ответчиками еще пять человек. Это глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь Сара Сандерс, замглавы штаба по коммуникациям Билл Шин, директор Секретной службы Джозеф Кланси и офицер этого ведомства Джон Доу.

CNN требует немедленно воcстановить аккредитацию Акосты. Телеканал подчеркивает, что иск связан не только с его сотрудником – ситуация, по мнению редакции CNN, может негативно отразиться на каждом журналисте, который рассказывает о работе избираемых чиновников.

Это не первый случай конфронтации между Трампом и Акостой. На пресс-конференции в начале 2017 года, еще до вступления в должность, президент отказался отвечать на вопросы репортёра CNN, заявив, что этот телеканал распространяет "фальшивые новости".

Руководство CNN осудило действия президента и выразило полную поддержку своему журналисту.