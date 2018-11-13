Трамп заявил о "крайне низком" рейтинге Макрона

Дональд Трамп заявил о "крайне низком" 26-процентном рейтинге французского президента Эммануэля Макрона и указал на 10-процентный уровень безработицы во Франции. Об этом американский лидер написал в своем твиттере во вторник.

По мнению главы Белого дома, в попытке уйти от обсуждения этих проблем Макрон предпочел говорить на другие темы, среди которых — создание Евросоюзом собственной армии. В связи с этим Трамп призвал Париж "платить" за НАТО. Тем самым он повторил свое прежнее требование о том, чтобы страны Североатлантического союза увеличили расходы на оборону.

Американский президент посетовал на несправедливые торговые барьеры, которые, по его мнению, устанавливают французы в отношении американских виноделов.

В этой же серии твиттов Трамп объяснил свое решение не ехать на американское мемориальное кладбище во Франции 11 ноября – в день 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. По его словам, он хотел посетить его, однако Секретная служба США запретила ему сделать это. По мнению спецслужб, для вертолета была нелетная погода, а автомобильный кортеж вызвал бы пробки на парижских дорогах, написал глава Белого дома.

Кладбище находится в 80 километрах от аэропорта. Ранее многие СМИ посчитали, что Трамп не пожелал участвовать в этом мероприятии из-за сильного дождя.