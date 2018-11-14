Подписи в защиту ученого Виктора Кудрявцева переданы в Кремль

Правозащитники передали в Администрацию президента России, Федеральную службу безопасности и председателю Верховного суда подписи с требованием освободить из-под стражи 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29".

Открытое письмо с требованием изменить Кудрявцеву меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде было опубликовано 23 октября. Его авторы серьезно опасались, что из-за состояния здоровья - Кудрявцев перенёс инфаркт и болен сахарным диабетом – он может просто не дожить до суда.Тогда открытое письмо подписали деятели науки, культуры и правозащитники.

После этого текст обращения был размещен на портале Change.org. К 13 ноября петицию подписали более 107 тысяч человек.

Ранее Санкт-Петербургский союз ученых обратился к президенту Путину с просьбой отпустить Кудрявцева из следственного изолятора по "гуманитарным соображениям". Изменить меру пресечения для ученого просил следствие и Совет по правам человека при президенте России.

Ведущий научный сотрудник ЦНИИмаш был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" 20 июля. Виктора Кудрявцева подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Ученый не признает вины. Защита Кудрявцева настаивает, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.